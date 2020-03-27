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عاملون في القطاع الصحي بعدن: تصلنا حالات اشتباه بكورونا ووسائل الوقاية غير متوفرة

27 مارس، 2020
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الجمعة – 27 مارس 2020 – الساعة 12:54 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت) خاص


شكا عدد من العاملين في القطاع الصحى بالعاصمة عدن من عدم توفر المعدات الأولية للحماية من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد عليهم.

وقال عدد من العاملين في القطاع الصحي في عدن إن حالات مشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد تصلهم بشكل يومي، في ظل عدم توفر أدنى سبل الوقاية من المرض، من كمامات وقفازات، وأن هذا يمثل خطورة على الطاقم الطبى والمرضى بالمستشفيات.

وأشاروا إلى أن عدم توفر الكمامات يظطر البعض إلى شرائها بشكل شخصى لحماية أنفسهم رغم أسعارها المرتفعة، ويتم استخدام الكمامة لأكثر من يوم.

وطالب العاملون في القطاع الصحي بتوفير وسائل الحماية المتمثلة فى الكمامات والقفازات والمطهرات فى المستشفيات، وخاصة مع توافد المرضى المشتبهين في الإصابة، بشكل يومي.

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