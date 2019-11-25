عبارات راس السنة الميلادية 2020

راس السنة الميلادية 2020 مع بداية العام الجديد يحتفل المسلمون والمسيحيون بهذة المناسبة والتي تأتي مرة كل عام يفرح فيها الكبير والصغير ويتبادلون التهاني والتبريكات ويسود الحب والود بين الجميع وسوف نقدم في هذا المقال مجموعة من العبارات والرسائل التي يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء تعبيرًا عن حبهم وسعادتهم.

معايده لرأس السنه

رأس السنة أو السنة الميلادية وتأتي في العام الميلادي بعد شهر ديسمبر وبداية شهر يناير ومع بداية شهر يناير الجديد تبدأ تباشير العام الميلادي الجديد ويبدأ الإحتفال رسميًا في ليلة الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر وذلك كل عام وقبل هذا الموعد بعدة أشهر تستعد دول كثيرة لهذا اليوم ولهذة المناسبة والتي يحتفل بها المسلمون والمسيحيون على السواء.

وهذا اليوم من أكثر أيام السنة إحتفالًا على مستوى العالم الغربي والعربي وخاصةًا دول أوروبا حيث يخرج الناس في شتى بقاع الأرض يلهجون الاحتفالات والألعاب النارية ، ويُعتبر يوم واحد من يناير يوم مقدس عند المسيحيين حيث يحتفلون بهذا اليوم خاصًا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ويسمونه يوم مريم العذراء .

وفي ليلة الواحد والثلاثين قبل شروق أول يناير وبداية العام الجديد تسمى ليلة القديس سلفستر وتحتفل به الدول الأوروبية خاصًا أوروبا الوسطى .

يا طيور السلام مرّي عليهم .. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنيك يا أحلى إنسان.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

نصيحة مُحب .. شوف نفسك هالسنة وحاسبها .. وشوف غلطاتك وعدّلها .. ونبدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

تبدأ سنة جديدة ولا نريد رسائل قديمة .. نريد كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة.

أتحدّى العالم وأنا معاك.. وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك .. ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي .. أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

رسائل عن بداية السنه الجديده

السنة الجديدة أو أول يناير هو بداية السنة الجديدة بالتقويم الغريغوري ويسمى كانون الثاني الموافق أول يناير وله سمات عديدة حيث تحتفل به كثير من الكنائس وبعض الكنائس تسمي هذة الليلة بليلة ووتش وتعج الكنائس بالمؤمنين من المسيحيين ويقدمون الطقوس والأدعية الدينية وشكر الله على نهاية عام وبداية عام جديد.

وقد ظهر الواحد من يناير أو الإحتفال بأول يناير في وثائق التقويم اليولياني في روما سنة 45 قبل الميلاد بأمر يوليوس قيصر كما أن هذا اليوم أيضًا له ذكرى أخرى وهو يوم ختان المسيح أو يسوع عيسى عليه السلام وهي ذكرى يحتفل بها المسيحيون ويُذكر أن في القرن السادس عشر قد أُعلن أن أول يناير هو أول السنة الميلادية وذلك قبل التقويم الغريغوري.

وقد أعلن بطرس الأكبر سنة 1700 عن الإحتفال الرسمي بهذا اليوم بدلًا من الأول من ديسمبر حيث كانوا قديمًا يحتفلون بهذه المناسبة في أول شهر ديسمبر.

أقدم لك عيديّة اعتبره هدية .. برأس السنة الميلادية .. بوسة لأحلى خدود وردية.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول سنة سعيدة يا أغلى البشر.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ماله قياس .. كل عام وأنتَ أسعد الناس.

أبعث مع كل طير من قلب كلّه خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.

كلام عن السنة الجديدة للحبيب

في اليوم الأول من شهر يناير هو يوم مقدس عند كثير من المسيحيين يحتفلون به بذكرى مريم العذراء أم عيسى عليهما السلام ،ويحضر جميع الكاثوليك الصلوات الدينية في الكنائس وقد يحضرون قداس عشية ليلة رأس السنة الميلادية وهو اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر.

راس السنة الميلادية 2020

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

بقلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبالسنة الجديدة هنيتك.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة إلك يا أغلى حبيب

عدد ورقات الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بالعام الجديد.

كل عام وحبّك الأجمل .. يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول في حياتـي وقلبي وعيني .. لستُ أول المهنئين لكنني أرقّهم كلمة .. وأصدقهم مشاعر .. وألطفهم عبارة .. أنتقي أحرفي بكل إتقان .. ليس لأني مُبدع الكلمة!! بل لأنّني سأوجّهها لمن يستحقها “كل عام وأنتَ بخير”.

يا أغلى البشر والأحباب .. سنة جديدة ع الأبواب .. ودمعي والله على حد الأهداب، قرّرت أنسى العتاب .. بلا ذنب وبلا أسباب .. وأهديك أحلى المسجات .. وأتمنى مِنك أسمع الجواب

كل عـام وحبّك الأجمل .. يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك وعلى الناس أغليتك وبالسنة الجديدة هنيتك.

أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت، أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضو معاك.

كل عام وحبّك الأجمل يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

شعر عن السنه الجديده عن راس السنة الميلادية 2020

يختلف الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية وبداية العام الجديد من بلد لأخر ففي الدنمارك يحتفل أهل هذا البلد بلمة الأصدقاء والأهل وتحضير وجبة العشاء وتناول لحم الخنزير وشرب الشمبانيا ويخرج الناس في كوبنهاجن في منتصف الليل وإطلاق الألعاب النارية مع أصوات أجراس برج تاون هول في منتصف الليل في سماء الدنمارك.

يحتفل الفرنسيون بهذة الليلة ليلة رأس السنة الميلادية بعمل وليمة خاصة لهذه المناسبة وعادة ما تكون من المأكولات البحرية من أشهى أنواع السمك مع أكل كبد الأوز وتناول مشروب الشامبانيا وكذلك يحتفلون بهذة الليلة بالألعاب النارية ومشاهدة العروض المختلفة والمسلية.