عبايات 1442 ملونة احدث عبايات خليجية

عبايات 1442 ألوان عبر موقع muhtwa.com , تعد العبايات الألوان هى موضة هذا العام ولذلك سوف نعرض لكم الان من خلال هذة المقالة مجموعة أنيقة ومميزة من أشيك صور العبايات الألوان 1442 .

موديلات عبايات ألوان 1442

عباية أنيقة جدا وهى عباية خليجية رائعة تعد من أحدث صيحات موضة العبايات لهذا العام وهى عباية واسعة وأكمام واسعة أيضا كما أنها مصنوعة من القماش الكريب الناعم فى الستان باللون الكشمير الداكن ومزينة من عليها الدانتيل الأسود الناعم.

عباية بناتى خليجية أنيقة جدا وهى عباية مميزة تناسب اطلالتك العصرية وكما أنها مصنوعة من القماش الكريب السادة الناعم باللون الرمادى الفاتح فى الأبيض ومزينة بالجبيل الأبيض من نهاية الأكمام ونهاية العباية وهى أيضا مفتوحة من الأمام.

عباية خليجية ملونة أنيقة جدا تناسب إطلالتك فى المساء وهى عباية مفتوحة من الأمام واكمامها واسعة جدا ومنسدلة على واسع وكما أنها مصنوعة من القماش الشيفون فى الكريب الناعم باللون النبيتى الفاتح ومزينة بالدانتيل الأبيض أيضا وبها رباط حول الخصر.

عباية تعد من أرقى موديلات العبايات الموجودة الآن وهى عباية مفتوحة من الأمام وواسعة أيضا واكمامها واسعة ومصنوعة من القماش الكريب الناعم فى الستان باللون البنى الداكن وكما أنها مزينة من على الأكتاف بحبات اللؤلؤ باللون الأبيض.

عبايات خليجية 1442

عباية خليجية 1442 مفتوحة من الأمام وهى عباية واسعة ومنسدلة على الأرض واكمامها واسعة أيضا وهى مصنوعة من القماش الشيفون فى الكريب الناعم باللون الأوف وايت الهادئ كما أنها مزينة بالدانتيل باللون الأسود من نهاية الأكمام والعباية.

عباية كويتية رائعة جدا وهى عباية مميزة ومفتوحة من الأمام واكمامها واسعة وهى أيضا واسعة ومنسدلة على الأرض وكما أنها مصنوعة من القماش الكريب الناعم وعليها نقشات من الدانتيل باللون الرمادى الفاتح.

عباية واسعة وأنيقة جدا وهى عباية بأكمام واسعة ومصنوعة من القماش الكتان الناعم ف الشيفون باللون البنى الداكن ومزينة بالدانتيل الأبيض من نهاية الأكمام ونهاية العباية.

عباية ذات تصميم رائع جدا وهى عباية واسعة وأكمام واسعة أيضا كما أنها مصنوعة من القماش الكريب الناعم فى الشيفون باللون البيج فى الاوف وايت وعليها نقشات من الورود باللون السيمون فى البنى أيضا.

أفخم العبايات 1442

عباية بناتى خليجية رائعة جدا وهى عباية مفتوحة من الأمام وذات أكمام واسعة ومصنوعة من القماش الكريب الناعم باللون الأسود فى الكشمير ومزينة بالدانتيل الأبيض وحبات اللؤلؤ أيضا.

عباية خليجية انيقة جدا وهى عباية واسعة وأكمام واسعة جدا ومفتوحة أيضا من الأمام مصنوعة من القماش الكريب الناعم باللون الأسود فى الاوف وايت العنابي الداكن.

عباية أنيقة ومفتوحة من الأمام وواسعة واكمامها واسعة ومصنوعة أيضا من القماش الشيفون فى الكريب الناعم باللون الأسود وعليها نقشات من الورود باللون البينك فى الفوشيا والأخضر.

عباية رائعة جدا مصنوعة من القماش الستان الناعم وهى عباية مفتوحة من الأمام باللون البنى فى الكافيه.

موديلات عبايات تفصيل

عبايا خليجية واسعة وأكمام واسعة أيضا ومصنوع من القماش الكريب الناعم باللون الأسود وعليها تطريزات باللون البيج فى الاوف وايت.

عباية واسعة جدا وهى عباية خليجية أنيقة بأكمام واسعة وهى مصنوعة من القماش الكريب الناعم باللون الكشمير وعليها نقشات باللون البنى.

والآن عليك أن تشاركنا برأيك عبر التعليقات ما هى العباية التى تعجبك وتليق بك.