المشهد اليمني

”عبدالملك” يشكو الوضع الاقتصادي الصعب لليمن

8 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

اشتكى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الدكتور معين عبدالملك، من الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر بها بلاده بعد خمس سنوات من الحرب.
وقال عبدالملك، لـ”وكالة شينخوا “الصينية، أن “الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً بعد خمس سنوات من انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية”.
وأكد عبدالملك أن حكومته عازمة على انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار واستعادة مواردها العامة المهدرة.
ونوه عبدالملك إلى أن حكومته قامت ببعض الإصلاحات في مجال المشتقات النفطية وتنظيم عملية استيرادها.. مشيراً إلى أن “تلك الإصلاحات تحظى بدعم من الرئيس عبدربه منصور هادي وذلك لرسم مسار اقتصادي قوي”.
وقال عبدالملك أن “أي حكومة مقبلة ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي أنجزتها حكومته”.
جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها، تدفع رواتب 63 في المئة فقط من موظفي الدولة، فيما 37 بالمئة ممن هم بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي منقطعة مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، رغم وعود حكومة عبدالملك بدفعها.

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