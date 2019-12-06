عبر 6 رحلات.. 4 وجهات لطيران اليمنية غدا السبت

أعلنت طيران اليمنية، تسيير 6 رحلات جوية، غدا السبت الموافق 7 ديسمبر، إلى القاهرة وعدن وسيئون وعمان.

رقم الرحلة: 607

خط الرحلة: القاهرة – سيئون

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:30 صباحا

رقم الرحلة: 644

خط الرحلة: سيئون – عمان

الإقلاع: 07:45 صباحا

الوصول: 10:00 صباحا

رقم الرحلة: 645

خط الرحلة: عمان – سيئون

الإقلاع: 11:00 ظهرا بتوقيت عمان

الوصول: 15:15 عصرا

رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون – القاهرة

الإقلاع: 16:00 مساء

الوصول: 18:45 مساء

رقم الرحلة: 601

خط الرحلة: القاهرة – عدن

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 07:00 صباحا

رقم الرحلة: 600

خط الرحلة: عدن – القاهرة

الإقلاع: 15:00 عصرا

الوصول: 17:30 مساء