عجائب الدنيا السبع بالصور الحقيقية – معلومات عامة

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نقدم لكم في هذا المقال عجائب الدنيا السبع بالصور ، العديد من الحضارات الإنسانية أبهرت العالم في النهضة والتقدم التي تميزت به عن البلاد الأخرى، وذلك بسبب تطور العلوم وظهور الاكتشافات الجديدة في مختلف المجالات، وقد تركت لنا هذه الحضارات آثاراً مذهلة تمثلت في العديد من المنشآت والمباني التي تستقطب الكثير من السياح من مختلف دول العالم الذين يأتون إليها لمشاهدة جمال هذه الآثار التي تشهد على عظمة هذه الحضارات، لذا في موسوعة نقدم لكم عجائب الدنيا السبع القديمة والحديثة.

عجائب الدنيا السبع بالصور

عجائب الدنيا السبع القديمة

حدائق بابل المعلقة

تُصنف حدائق بابل المعلقة ضمن عجائب الدنيا السبع القديمة نظراً لروعة وإتقان الفن المعماري الذي تميزت به، وقد أنشأت هذه الحديقة قي مدينة بابل وتتكون من مجموعة من الأعمدة الحجرية تكسوها من الأعلى النباتات، وتحظى هذه الأعمدة بمشهد خلاب حيث أنها تحيط بها مجموعة من النوافير والتي عززت من جمالها.

يعد الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني هو من أمر ببناء هذه الحدائق استجابة لرغبة زوجته في رؤية حديقة تكسوها المساحات الخضراء.

هرم الجيزة

من أبرز عجائب الدنيا السبع القديمة وينتمي هذا الهرم إلى فترة الحضارة المصرية القديمة الشاهدة على براعة المصريون القدماء في العمارة، ويُطلق عليه اسم “الهرم الأكبر”، وقد استغرق بنائه سنوات طويلة امتدت ما بين عام 2561 ق.م إلى 2584 ق.م، وقد بُني هذا الهرم في منطقة الجيزة بالقاهرة.

يصل ارتفاع هرم الجيزة إلى 231 متر، أما عن وزنه فيبلغ 6 مليون طن، حيث استخدم في بناءه أحجار ثقيلة تصل وزن الواحدة منهم إلى 2.5 طن وقد أمر الملك خوفو ببنائه.

تمثال رودس

وهو من أروع تماثيل الحضارة اليونانية التي شهدت بناء عدد لا حصر له من التماثيل التي تشير إلى الإتقان والإبداع في النحت الذي امتاز به اليونانيون آنذاك، وقد بُني هذا التمثال في عام 280 قبل الميلاد وهو يقع في ميناء ماندراكي الذي يقع في شمال شرق اليونان، وكان الغرض من بناءه تقديمه كقربان لرودس إله الشمس لليونانيين.

منارة الإسكندرية

بُنيت هذه المنارة في عام 270 قبل الميلاد وكانت أول منارة في العالم آنذاك، ويصل ارتفاعها إلى 380 قدم، وقد أقيمت في عهد بطليموس الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر، وقد تعرضت منذ القدم وعلى مدى سنوات طويلة إلى الزلازل التي تسببت في اندثارها، وهي تنقسم إلى ثلاث فروع وهم: القاعدة وقد اتخذت شكل مربع، ثم منتصف المنارة التي اتخذت شكل ثماني الأضلاع ثم قمة المنارة التي اتخذت شكل دائري.

معبد أرتميس

وقد بُني هذا المعبد في مدينة أفسس في تركيا ويعود تاريخ بناءه إلي عام 550 قبل الميلاد، وهو مصنوع من الرخام والقرميد.

وهو من أشهر أضرحة تركيا ، ويعود تاريخ بناءه إلى عام 353 قبل الميلاد، وقد تم بناءه من الرخام الأبيض.

تمثال زيوس

من أشهر التماثيل اليونانية وهو يجسد واحد من أشهر الآلهة لدى اليونانيين وهو زيوس، يصل طول هذا التمثال إلى 40 متر يتميز هذا التمثال ببناءه من الذهب والعاج، وقد تم نحته على يد فيدياس أفضل النحاتين اليونانيين.

عجائب الدنيا السبع الجديدة

تمثال المسيح

أشهر التماثيل في البرازيل، وهو مصنوع من الحجر والأسمنت وقد تم بناءه في عام 1931م، وقد بلغت تكلفته نحو 250 ألف دولار.

سور الصين العظيم

المعلم السياحي الأشهر في الصين والسور الأطول في العالم، فهو يتكون من مجموعة من الجدران المتتابعة التي تقع على مسافة 4000 ميل.

وقد بُني في فترة الإمبراطورية الصينية ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن السابع عشر بعد الميلاد.

الكولسيوم الروماني

أشهر معالم إيطاليا وهو عبارة عن مدرج كبير يسع لنحو 50000 شخص، وقد استغرق بناءه ما يقرب من 80 عام.

تاج محل

التحفة المعمارية الأفضل في الهند، وقد بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان من الرخام الأبيض، وقد بُني في الفترة ما بين 1632م و1648م.

ماتشو بيتشو

وهي مدينة تابعة لحضارة الإنكا بأمريكا الجنوبية، مصنوعة من الجرانيت وتمتد على قمم جبال الإنديز.

مدينة البتراء

أشهر المعالم السياحية في الأردن، وقد اكتشفها الرحالة السويسري جوان لويس في عام 1812م، وقد بُنيت هذه المدينة في عام 312 قبل الميلاد على يد الأنباط، وهي تتميز بروعها تصميمها المعماري المبني من الصخور.