عدد طوابق برج خليفة – معلومات عامة

” ما هو عدد طوابق برج خليفة في دبي Burj Khalifa ؟” نُجيبكم عن هذا التساؤل الذي يطرحه العديد من مُستخدمي شبكة الإنترنت، إذ أن برج خليفة ناطحة السماء التي لفتت أنظار العالم أجمع نظرًا لإنه تُحفة معمارية نادرة، حيث يوجد في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصير أطول برج في العالم في عام 2010 ليتجاوز في طوله برج تايوان تايبيه 101، بارتفاع 828 متر، ليُصبح البرج وجهة يقصدها الناس من كل حدب وصوب.

تتحوّل الإمارات من وجهة للنفط فقط إلى السياحة، بعد أن صمم كل من أدريان سميث، ومن بعده سيكدمور، وميريل، وهم مجموعة من أشهر مُصممي الأبراج في العالم، فضلاً عن الاستعانة الإمارات بمجموعة NORR للاستشارات الهندسية المعمارية، فقد بناء برج خليفة بناءً على التصاميم الإسلامية، ليتخذ حرف الـY، وقد تضمن سبعة وخمسين مصعد، وثمانية سلالم، فماذا عن عدد طوابق البرج بالتحديد، هذا ما تُسلط الضوء موسوعة عليه من خلال هذا المقال الذي بين أيديكم، فتابعونا.

عدد طوابق برج خليفة

يُعد برج خليفة من أشهر ناطحات السحاب التي تأتي على ارتفاع 828 م، فيما يتضمن مجموعة من الفنادق والمطاعم، والطوابق السكنية، وأجنحة للشركات، والتي تقع في عدد كبير من الطوابق التي تُمثل أكبر عدد طوابق على مستوى العالم، وبالتحديد فيما بين الطوابق التي توجد في ناطحات السُحب التي المماثلة، فما هو عدد الطوابق بالتحديد هذا ما نعرضه فيما يلي:

يحتوي برج خليفة على 163 طابق، على مساحة أربعة مليون متر²، فيما يتضمن 57 مصعد كهربائي، و403 جناح فندقي، حيث تولى بناءه شركة إعمار العقارية، فضلاً عن شركة سامسونج سي اند تي كوروبريشن.

يُمكنك عزيزي القارئ الوصول إلى مسافة 500 م في حوالي 55 ثانية من خلال المصاعد الكهربية التي تعمل بسرعة 10 متر في الثانية.

برج خليفة من الداخل

تتجول بكم موسوعة في داخل برج خليفة من خلال السطور الآتية التي نستعرض فيها أبرز ما يميز ناطحة السماء الأكبر عالميًا، وإليكم بالتفصيل:

يضم برج خليفة مطعم أتموسفير Atmosphere : يُعد مطعم أتموسفير من أفخم المطاعم التي توجد في برج خليفة، حيث يتكون من 122 طابق، ويقع على ارتفاع 422 م، ويمتاز بالأصناف الشهية التي يُقدمها إلى زائريه.

يُعد مطعم أتموسفير من أفخم المطاعم التي توجد في برج خليفة، حيث يتكون من 122 طابق، ويقع على ارتفاع 422 م، ويمتاز بالأصناف الشهية التي يُقدمها إلى زائريه. يحتوي برج خليفة من الداخل على فندق أرماني دبي Armani hotel Dubai : يُعتبر فندق أرماني دبي من أشهر الفندق وأكثرها رفاهية وفخامة في العالم، إذ إنه يحتوي على ثمانية وثلاثين طابقًا، إلى جانب توافر الأجنحة التي تتعدد فيها غرف النوم التي تتراوح ما بين غرفة أو إثنين في الطوابق بدءًا من التاسعة وحتى السادسة عشر.

يُعتبر فندق أرماني دبي من أشهر الفندق وأكثرها رفاهية وفخامة في العالم، إذ إنه يحتوي على ثمانية وثلاثين طابقًا، إلى جانب توافر الأجنحة التي تتعدد فيها غرف النوم التي تتراوح ما بين غرفة أو إثنين في الطوابق بدءًا من التاسعة وحتى السادسة عشر. يضمن برج خليفة مكتبة المقيمين a Residents’ Library : يوفر برج خليفة مكتبة غنية بالكتب للمقيمين في إمارة دبي.

يحتوي برج خليفة الوحدات السكنية private ultra-luxury residences : تقع هذه الوحدات الفاخرة على مساحة كبيرة من البرج بدءًا من الطابق الـ45 وحتى 108.

تقع هذه الوحدات الفاخرة على مساحة كبيرة من البرج بدءًا من الطابق الـ45 وحتى 108. قمة برج خليفة من الأعلى: يُمكنك عزيزي القارئ مشاهدة أروع المناظر الجذابة من أعلى البرج، حيث تظهر دبي في أبهى صورها.

يُمكنك عزيزي القارئ مشاهدة أروع المناظر الجذابة من أعلى البرج، حيث تظهر دبي في أبهى صورها. يضم برج خليفة من الداخل سكاي لوبي: حيث يقع في الطابق الـ43، 76، 123، إذ يحتوي على الرفاهية التي يحلُم بها كل زائر من جاكوزي، وحمامات سباحة وصالات لياقة بدنية.

عرضنا من خلال هذا المقال عدد طوابق برج خليفة في إمارة دبي، الذي كلف الإمارات 1.5 مليار دولارًا، حيث يتم الاحتفاء به سنويًا في رأس السنة بإطلاق الألعاب النارية في شكل مُبهج يُدخل البهجة على نفوس الزائرين.

كما يُمكنك عزيزي القارئ قراءة المزيد عن برج خليفة في الموسوعة العربية الشاملة:

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