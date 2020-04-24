عدد وأسماء أقاليم جمهورية ناميبيا، من خلال موقع Muhtwa.com. هي إحدى دول جنوب غرب القارة الافريقية. عاصمتها وأكبر مدنها هي ويندهوك. يحيط بجمهورية ناميبيا دول: زامبيا، بوتسوانا، أنغولا، جنوب أفريقيا، بالإضافة الى المحيط الأطلسي. تنقسم الجمهورية الى أربعة عشر إقليم لكل منهم عاصمته الخاصة، موزعين على مئة وواحد وعشرين دائرة انتخابية.

أقاليم جمهورية ناميبيا

إقليم كاراس وعاصمته كيتمانسشوب. إقليم هارداب وعاصمته مارينتال. إقليم خوماس وعاصمته ويندهوك. إقليم كونيني وعاصمته أوبوا. إقليم أوموساتي وعاصمته أوتابي. إقليم أوشانا وعاصمته أوشاكاتي. إقليم أوهانغوينا وعاصمتها إينهانا. إقليم أوشيكوتو وعاصمتها أوموثيا. إقليم أوماهيكي وعاصمته غوبابيس. إقليم أوتجوزوندجوبا وعاصمتها أوتجيوارونغو. إقليم إيرونغو وعاصمتها سواكوبموند. إقليم زامبيزي وعاصمتها كاتيما موليلو. إقليم شرق كافانغو وعاصمته روندو. إقليم غرب كافانغو وعاصمته نكورينكورو.

معالم جمهورية ناميبيا السياحية

أورجان بايبس.

غابة شجرة الجعبة.

ديدفلي.

أورجان بايبس

بالعربية قد تعني أكثر من معنى، ولكن أقربهم إلى الصواب هو أنبوب مزمار الأرغن ، وهو آلة موسيقية، نظراً لكون الموقع يشبهها.

، وهو آلة موسيقية، نظراً لكون الموقع يشبهها. يقع ذلك الموقع بالقرب من مجموعة الجبال الصغيرة المعزولة المعروفة باسم الجبال المحترقة، في احدى البلدات التابعة لإقليم كونيني.

الموقع عبارة عن أعمدة من حجر البازلت البركاني مجتمعه سوية مشكلة تكوين صخري كبير.

مجتمعه سوية مشكلة تكوين صخري كبير. يعتقد ان تَكون تلك الصخور يعود الى آلاف السنين، عندما تسربت الحمم البركانية السائلة إلى تكوينات صخور الأردواز، وبسبب كونها سهلة التكسير، أدى ذلك الى تأكلها ع مرور الوقت مشكلة التكوين الحالي.

غابة شجرة الجعبة

هي أحد الغابات الواقعة في مزرعة جاريجاموس، شمال شرق كيتمانشوب.

تحتوي المزرعة على مئتين وخمسون شجرة من نوع الويديندارون ديشأوتومام ، وفصلية من شجر الصبار الافريقي، أغصان تلك الأشجار تشبه الجذور، مما يجعل من يشاهدها يشعر أنه يرى شجرة مقلوبة.

، وفصلية من شجر الصبار الافريقي، أغصان تلك الأشجار تشبه الجذور، مما يجعل من يشاهدها يشعر أنه يرى شجرة مقلوبة. يعرف بين السكان الأصليون لجمهورية ناميبيا بشجر الجعبة ، كونهم يصنعونها من أغصانه.

، كونهم يصنعونها من أغصانه. تحمل تلك الأشجار العديد من المعتقدات الخاصة بالشعب الناميبي، فهم يؤمنون بكونها شجرة مباركة تجلب السعادة، الحظ والمال.

تتراوح أعمار تلك الأشجار ما بين القرنين الى ثلاثة قرون.

عام 1995 أعلنت الغابة كنصب تذكاري وطني للجمهورية.

أعلنت الغابة الغابة من الأماكن التي تجذب السياح بشكل كبير.

على الرغم من كونها طوال العام تشعر عند رؤيتها بأنها صحراء، الا ان هذا المشهد يتبدل نوعاً ما في الفترة ما بين شهر يونيو ويوليو، عندما تزهر بعض الازهار في وسط الغابة جالبة معها الطيور والحشرات.

عندما تزهر بعض الازهار في وسط الغابة جالبة معها الطيور والحشرات. يستوطن تلك الغابة حيوان الأرنب الصخري الوبري، وهو من فصيلة الارانب الا ان له شكل ولون مختلف عن المتعارف عليه.

ديدفلي