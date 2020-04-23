عدد وأسماء مقاطعات مملكة ليسوتو، من خلال موقع Muhtwa.com. ليسوتو واحدة من الدول الواقعة في جنوب قارة أفريقيا، وهي دولة غير ساحلية. مدينة ماسيرو هي عاصمتها وأكبر مدنها. تتكون الملكة من مئة وتسعة وعشرون مجلس محلي مجتمعي، موزعين على ثمانون دائرة انتخابية، تعلوهم عشر مقاطعات، لكل منهم عاصمتها الخاصة بها. يطلق على تلك العواصم اسم كامب تاون.

مقاطعات مملكة ليسوتو

مقاطعة بيريا وعاصمتها تياتيانجن. مقاطعة ثابا تسيكا وعاصمتها ثابا تسيكا. مقاطعة لريب وعاصمتها هلوتس. مقاطعة قوثنغ وعاصمتها قوثنغ. مقاطعة بوثا بوث وعاصمتها بوثا بوث مقاطعة قاخاز نك وعاصمتها قاخاز نت. مقاطعة موخوتلنغ وعاصمتها موخوتلنغ. مقاطعة ماسيرو وعاصمتها ماسيرو. مقاطعة موهيلز هوك وعاصمتها موهيلز هوك. مقاطعة مافتنغ وعاصمتها مافتنغ.

معالم سياحية في مملكة ليسوتو

كهوف كوم.

شلالات مالتسانيان.

سد كاتسي.

جبال المالوتي.

كهوف كوم

أحد مواقع المملكة المصنفة كموقع تراثي عالمي.

تقع تلك الكهوف في على بعد خمسة وعشرون متراً من عاصمة مقاطعة بيريا.

هي عبارة عن كهوف من الطين، بنيت في أوائل القرن التاسع عشر على يد أحد زعماء القبائل.

على يد أحد زعماء القبائل. كان الهدف من بناء تلك الكهوف هو أن تكون بمثابة مخبأ لسكان المقاطعة.

في نهاية القرن الثامن عشر ، وبسبب الجفاف الشديد الذي أصاب المنطقة، قام بعض من سكان الباستو، وهم من سكان ليسوتو الاصلين، بأكل لحوم البشر من اجل اشباع جوعهم ، ولم يكن هناك أماكن للاختباء، فكانت تلك الكهوف هي المنقذ.

، وبسبب الجفاف الشديد الذي أصاب المنطقة، قام بعض من سكان الباستو، وهم من سكان ليسوتو الاصلين، ، ولم يكن هناك أماكن للاختباء، فكانت تلك الكهوف هي المنقذ. سمي الكهف بكوم على اسم اول عائلة سكنت تلك الكهوف.

على اسم اول عائلة سكنت تلك الكهوف. حتى عصرنا الحالي مازالت تلك الكهوف يسكنها احفاد السكان الأولون.

يوجد في تلك المنطقة فندق مصنف كونه ثلاثة نجوم.

شلالات مالتسانيان

تقع تلك الشلالات على ارتفاع مئة واثنين وتسعون متراً في بلدة سيمونكونج ، التابعة لمقاطعة ماسيرو.

، التابعة لمقاطعة ماسيرو. يعتقد سكان المنطقة أن صدى الصوت الصادر من ارتطام ماء الشلال المتدفق في الحوض يعود الى بكاء ونحيب الأشخاص الذين تعرضوا للغرق فيه.

سد كاتسي

هو سد خرساني على شكل قوس تم الانتهاء من بنائه عام 1996.

وشهد عام 1997 على الانتهاء من ملئ الخان بالماء.

على الانتهاء من ملئ الخان بالماء. يصنف السد كونه ثاني أكبر سد مزدوج ومقوس على مستوى دول افريقيا ، وهو جزء من مشروع مكون من خمسة سدود يقعون في مناطق ريفية نائية في المملكة.

، وهو جزء من مشروع مكون من يقعون في مناطق ريفية نائية في المملكة. تم بناء السد على نهر ماليباماتسو على ارتفاع مئة وخمسة وثمانون متر، وعرض سبعمائة وعشرة متر.

جبال المالوتي