عدسة "تحديث نت" تتجول في مطار الريان الدولي قبل إفتتاحه بأيام

حصلت تحديث نت على صور خاصة من مطار الريان الدولي في المكلا اليوم الأثنين قبل إفتتاح المطار بأيام.

ورصدت تحديث نت عددا من الصور و اللقطات للمطار من خارجه وداخله، والتي اظهرت الصور مدى الجاهزية العالية والامكانيات والمعدات الحديثة المتوفرة بالمطار بفضل الجهود الاماراتية.

ورصد فرق كبير وتطور غير مسبوق في المطار بفضل تلك اللبنات التي وضعت اليد الإماراتية عليها، فعملية إعادة التأهيل للمطار ها هي تشارف على الانتهاء.

وأكدت مصادر رسمية أن الاربعاء المقبل هو الموعد المقرر لاستئناف نشاط مطار الريان الدولي وبصورة دائمة واعتيادية بعد توقف دام لخمس سنوات.

وقالت المصادر إن الاربعاء المقبل سيتم فيه افتتاح المطار أمام الرحلات الجوية وبشكل رسمي حيث سيكون فيه اول رحلة جوية بعد توقف المطار لأعوام.

وأضاف مصدر في “مطار الريان الدولي” ان معاودة المطار لرحلاته �هذه المرة ستكون عودة دون توقف بإذن الله تعالى�، داعيًا الجهات الأمنية إلى مضاعفة جهودها لتأمين المطار ومحيطه.

وأشار المصدر إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحركات عدة، لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية إلى المدينة، لافتًا إلى انها لم ولن تقصر وللحظة واحدة وكان دورها كبيرًا لإعداد وتأهيل المطار.