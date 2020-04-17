عدن:جمرك المنطقه الحرة يتخذ إجراءات للحفاظ على سلامة موظفيه والوقاية من وباء كورونا

اتخذ جمرك المنطقة الحرة/عدن عدة إجراءات وقائية للحفاظ على صحة وسلامة موظفيه من وباء فيروس كورونا المتفشي في العالم.

وكغيره من مرافق الدولة التي قلصت ساعات العمل أو اوقفته كلياً، فقد قام جمرك المنطقة الحرة بعدن والذي يرفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة من خلال تحصيل الرسوم على البضائع المستوردة وتسهيل المعاملات والافراج عن العديد من السلع ومنها المواد الغذائية والأدوية وغيرها، قام عبر إدارته بإتخاذ إجراءات ممكن أن تساهم في الحفاظ على سلامة موظفيه من انتشار فيروس كورونا منها تقسيم الموظفين لقسمين نصفهم يحضر يوم والنصف الأخر يحضر اليوم الثاني، أيضا توفيير أجهزة لفحص حرارة الجسم وتوفير كمية من الكمامات والجلفزات.

ويعمل في جمرك المنطقة الحرة /عدن عدد كبير جداً من الموظفين ورجال الأمن والعمال الذين يقومون بإنزال البضائع أثناء المعاينة ومكاتب المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي ومندوبي الهيئة العليا للأدوية والمخلصين وغيرهم، وإهمال الوقاية من هذا الفيروس قد يتسبب بعواقب وخيمة في ظل غياب دور وزارة الصحة ومكتب الصحة بعدن وجهات التوعية في تقديم مايلزم للموظفين من وسائل الوقاية من فيروس كورونا كالمطهرات والكمامات والجلفزات وتعقيم المساحات والمباني وغيرها وتوعيتهم بخطر التجمعات التي تنتج بسبب عددهم الكبير.

وناشد الجمرك وزارة الصحة والمجلس الإنتقالي ومكتب الصحة والمجلس المحلي بالمحافظة بأخذ هذا المرفق الهام بعين الإعتبار والإهتمام فيه وبموظفيه وتكليف فريق بالنزول إليه وتقديم المواد التي تساعد الموظفين على الوقاية من هذا الوباء ، حيث لم تزرهم أي جهة منذ إعلان بدء إنتشار فيروس كورونا.

وأشار الجمرك إلى أن منسق المنظمات الدولية بعدن د. أحمد الوالي قد قام بزيارة المرفق الأسبوع الماضي ووعد بتوفير المواد التي تساعد على الوقاية من فيروس كورونا ولكن إلى يومنا هذا لم تصلنا اي مواد وقائية.

كما تقدم الجمرك بالشكر للاستاذ عبدالحكيم عامر مدير عام مكتب جمارك عدن لتوفيره كمية من الكمامات، والأخ مدير القاعدة الإدارية عدن لتزويدهم بعدد (500) كمام، سائلاً الله أن يبعد بلدنا عن الاوبئة وأن ينعم شعبنا بالصحة والسلامة.