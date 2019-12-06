عدن:طلاب الخدمة الاجتماعية ينظمون طبقا خيريا لصالح أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

نظم طلاب الخدمة الاجتماعية المستوى الثالث بالشراكة مع جمعية الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة مساء امس الخميس في العاصمة المؤقتة عدن طبقا خيريا، تحت شعار “أنا أستطيع” يعود ريعه لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



وشمل الطبق الذي أقيم بحديقة فن سيتي بمديرية صيرة بعدن ، أصناف متنوعة من المأكولات،كما تضمن أعمال يدوية صنعها طلاب جمعية الحياة .



وأشارت مندوبة طلاب الخدمة انتصار أمين، إلى أهمية مشاركة الاطفال في يومهم العالمي باعتبارها مشاركة إنسانية تعمل على اسعاد الاطفال وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، مقدمة شكرها لفاعلين الخير وللطلاب الذين كان لهم الأثر الطيب في نجاح فعالية الطبق الخيري.



من جانبها عبرت رئيسة جمعية الحياة للتدخل المبكر ابتهال المحروق عن شكرها لطلاب الخدمة الاجتماعية وكل من شارك وسعى في تنظيم الطبق الخيري الذي عمل على رسم البسمة في وجوه الأطفال وادخل السرور لقلوبهم التي لطالما تغيب عنهم الكثيرون.