عدن:مصدر امني يروي لكريتر سكاي تفاصيل هروب طفلة من اسرتها نتيجة (العنف)

افاد مصدر امني خاص ل كريتر سكاي عن تفاصيل هروب طفلة تبلغ من العمر 15 عاما نتيجة العنف الذي تتعرض لها من اسرتها.

وقال المصدر الامني تلقينا بلاغ من قسم التحريات بشرطة القاهرة عن مشاهدة فتاة صغيرة نائمة بجوار احد الباصات السياحية في جولة السفينة.مشيرا تحركنا الى هناك وتم اخذها الى شرطة القاهرة.

وتابع قائلا تم اجراء تحقيقات مع الطفلة عن اسباب النوم في ذاك المكان فقالت انها هربت من منزل والديها بسبب العنف الذي تتعرض لها حد قولها.

وواصل بالقول اثناء التحقيقات طلبت الطفلة ان تتزوج حتى لا تعود الى ابويها بسبب العنف الذي تعرضت له.مضيفا عندما سألوها هل ممكن تعود مجددا لبيت والدها فقالت سوف يقتلني كما قتل شقيقتي عندما هربت ثم عادت مجددا.

واضاف المصدر الامني انه تم تجهيز محضر مما حدث مع الطفلة وتفاصيل عنها وعن اسرتها التي تنتمي الى منطقة الافيوش بمحافظة لحج ومن ثم تم تسليمها الى اتحاد نساء اليمن فرع عدن من اجل دعمها مما جرى لها.

واختتم نظرا ل عدم توفر سجن خاص بالنساء في قسم شرطة القاهرة اضطرينا نسلمها ل اتحاد نساء اليمن فرع عدن.