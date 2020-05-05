عدن .. أطباء يناشدون السلطات الإسراع في تجهيز مراكز العزل وفرض حظر تجوال شامل

ناشد أطباء في مدينة العاصمة المؤقتة عدن، وزارة الصحة وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان فرض حظر شامل للتجوال في المدينة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بعد تأكيد وجود 7 حالات مصابة بالفيروس بينها حالتا وفاة.

ودعا الأطباء السلطات الصحية ومحافظ عدن وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 ” كورونا”، بينها إعلان حظر شامل للتجوال لأسبوعين، مع توفير وسائل الحماية الشخصية للطواقم الطبية في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وناشد الأطباء السلطات في المدينة التي تشهد بالتزامن انتشاراً واسع النطاق للأمراض الوبائية، استكمال تجهيز مركز الحجر الصحي للحالات المصابة بالفيروس في مديرية البريقة غربي عدن، إضافة إلى الإسراع في تجهيز مراكز العزل في المستشفيات الحكومية والخاصة.

والمناشدة التي وقع عليها العشرات من الأطباء في مدينة عدن لاقت تفاعلا كبيرًا من موظفي القطاع الصحي العام والخاص، كما تلقت تأييدًا من النشطاء المحليين في المدينة والأهالي.

ومنذ إعلان اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا عن اكتشاف حالات الإصابة، فشل قراري حظر للتجوال الشامل أصدرهما المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع، إذ تراجع الانتقالي الجنوبي عن قرار حظر بعد ساعات من إصداره بينما لم تنفذ القوات الأمنية في المدينة قرار اًممُاثلاً أصدره المحافظ.

وبعد قرابة الأسبوع من إعلان وجود حالات مصابة بالفيروس في مدينة عدن تستمر حركة التنقل والمواصلات بين مديريات المحافظة بصورة طبيعة على الرغم من مخاوف انتشار الفيروس، بالتوازي مع عدم تأثر حركة الأسواق التجارية وأسواق القات بالقرارات السابقة للسلطات.