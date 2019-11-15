عدن : أهالي حي الخساف يشكون انقطاع المياه عن حيهم





شكا أهالي حي الخساف من أنقطاع المياة من منذ قرابة أسبوعين ويتزامن انقطاع المياه مع تنفيذ مشروع “حفر المجاري ” ويرجح أن اسباب انقطاع المياة تعود أن موظفي وعمال مؤسسة المياة قاموا بإمداد المياة من المشروع الرئيسي لعماره جديدة في الكسارة تتبع تاجر.

وقال سكان محليون : ان التاجر دفع مبالغ مالية لموظف المياة المتواجد في هذا المشروع وقام الموظف بتغيير المحبس الرئيسي للمياة الذي لم يفتح منذ عشرين سنة واكثر ،حيث قام باغلاق المحبس وتغيير اتجاه الماء إلى صاحب العمارة مباشرة .

وأضاف السكان :ان هذا التصرف الغير الأخلاقي من قبل موظف المياة هو السبب في أنقطاع المياة عن الأهالي في هذا الحي.

