عدن ... إبداع ومواهب متميزة تفخر بها مدارس الراشد الأهلية وتكرمها

الفرحة والإبداع والتألق يتجلى في احتفالات تكريم مدارس الراشد الأهلية لطواقمها التربوية وطالباتها المبدعات .

نظمت رياض ومدارس الراشد الأهلية للبنات فرع الممدارة بالعاصمة عدن حفل لتكريم أوائل الطالبات المتفوقات للصفوف الدراسية من الصف السادس إلى الصف الثالث ثانوي علمي .

وبدأت فعاليات وفقرات الحفل بآيات من كتاب الله الحكيم ، ثم النشيد الوطني الجنوبي ، وترحيباً بضيوف المدرسة قدمت زهرات مدارس الراشد الأهلية أنشودة ترحيبية استعراضية بعنوان ” العلم والقراءة” .

ثم كلمة رئيس مجلس إدارة رياض ومدارس الراشد الأهلية الأستاذ محمد الراشد العقوري : رحب فيها بالضيوف جميعاً كلا بأسمه وصفته ، وأوضح أن هذا التكريم والتتويج هو ثمرة الجد والمثابرة ، وشدد الأستاذ محمد العقوري على حرص ادارة مدارس الراشد على تحفيز الطالبات المبدعات والمتفوقات في الفصل الدراسي الأول وكذا المعلمات ، مؤكدا أن هذا التميز في التحصيل العلمي والنشاط اللاصفي للطالبات حُصِد بعد مجهود وتعاون وتكاتف بين الجميع ، وحث الطالبات على العلم والإجتهاد والمثابرة ، مشيراً إلى أن دور المرأة المتعلمة مهم جدا في المجتمع بمختلف مجالات الحياة فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً .

وألقت الأستاذة بسمة الأصبحي ، من قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم الشيخ عثمان كلمة شكرت مدارس الراشد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، والابداع في تنظيم الحفل و الإهتمام بالنشاطات اللاصفية وإبراز مواهب الطالبات ، وأكدت أن هذا الإبداع يدل على مستوى التعاون والتلاحم بين الطاقم التربوي بالمدرسة ، والعلاقة الوطيدة بين المدرسة والمنزل .

وتعبيراً عن أهمية التعليم قدمت زهرات الراشد حوار تمثيلي عن محو الأمية مع أنشودة “إقرأ” ،

وتوالت فقرات الحفل الذي إدارته الطالبة هناء علي عبيد ، مابين الرقصة الاستعراضية الهندية ، وقصيدة شعرية عن” النجاح “، ثم أغاني عدنية ،

لتصل إلى مشهد تمثيلي صامت مع أنشودة عن “الوطن” أبكت الحاضرين ،

تلاها اغنية لمدينة المحبة والسلام “عدن” .

وتوجت فقرات الحفل الرائع بشهادة الحاضرين ، بتكريم للمعلمات والطالبات الأوائل حيث كرمت إدارة مدراس الراشد المعلمات في لجنة الكنترول الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول ،والمعلمات المشرفات والمنظمات للحفل ، والطالبات المشاركات بالحفل ، والمعلمات المثاليات ، وأوائل الطالبات .

حضر الحفل الأستاذة بسمة الأصبحي ، والأستاذ عيدروس الزيدي ممثلي عن مكتب التربية والتعليم عدن ، واداريات ومعلمات في مدارس الراشد بالفروع الأخرى ، وأولياء امور الطالبات .

*من مريم بارحمة