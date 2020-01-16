عدن الغد

عدن … إبداع ومواهب متميزة تفخر بها مدارس الراشد الأهلية وتكرمها

16 يناير، 2020
0
عدن ... إبداع ومواهب متميزة تفخر بها مدارس الراشد الأهلية وتكرمها

الفرحة والإبداع والتألق يتجلى في احتفالات تكريم مدارس الراشد الأهلية لطواقمها التربوية وطالباتها المبدعات .
نظمت رياض ومدارس الراشد الأهلية للبنات فرع الممدارة بالعاصمة عدن حفل لتكريم أوائل الطالبات المتفوقات للصفوف الدراسية من الصف السادس إلى الصف الثالث ثانوي علمي .
وبدأت فعاليات وفقرات الحفل بآيات من كتاب الله الحكيم ، ثم النشيد الوطني الجنوبي ، وترحيباً بضيوف المدرسة قدمت زهرات مدارس الراشد الأهلية أنشودة ترحيبية استعراضية بعنوان ” العلم والقراءة” .
ثم كلمة رئيس مجلس إدارة رياض ومدارس الراشد الأهلية الأستاذ محمد الراشد العقوري : رحب فيها بالضيوف جميعاً كلا بأسمه وصفته ، وأوضح أن هذا التكريم والتتويج هو ثمرة الجد والمثابرة ، وشدد الأستاذ محمد العقوري على حرص ادارة مدارس الراشد على تحفيز الطالبات المبدعات والمتفوقات في الفصل الدراسي الأول وكذا المعلمات ، مؤكدا أن هذا التميز في التحصيل العلمي والنشاط اللاصفي للطالبات حُصِد بعد مجهود وتعاون وتكاتف بين الجميع  ، وحث الطالبات على العلم والإجتهاد والمثابرة ، مشيراً إلى أن دور المرأة المتعلمة مهم جدا في المجتمع بمختلف مجالات الحياة فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً .
وألقت الأستاذة بسمة الأصبحي ، من قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم الشيخ عثمان كلمة شكرت مدارس الراشد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، والابداع في تنظيم الحفل و الإهتمام بالنشاطات اللاصفية وإبراز مواهب الطالبات ، وأكدت أن هذا الإبداع يدل على مستوى التعاون والتلاحم بين الطاقم التربوي بالمدرسة ، والعلاقة الوطيدة بين المدرسة والمنزل .
وتعبيراً عن أهمية التعليم قدمت زهرات الراشد حوار تمثيلي عن محو الأمية مع أنشودة “إقرأ” ،
وتوالت فقرات الحفل الذي إدارته الطالبة هناء علي عبيد ، مابين الرقصة الاستعراضية الهندية ، وقصيدة شعرية عن” النجاح “، ثم أغاني عدنية ،
لتصل إلى مشهد تمثيلي صامت مع أنشودة عن “الوطن” أبكت الحاضرين ،
تلاها اغنية لمدينة المحبة والسلام “عدن” .
وتوجت فقرات الحفل الرائع بشهادة الحاضرين ، بتكريم للمعلمات والطالبات الأوائل حيث كرمت إدارة مدراس الراشد المعلمات في لجنة الكنترول الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول ،والمعلمات المشرفات والمنظمات للحفل ، والطالبات المشاركات بالحفل ، والمعلمات المثاليات ، وأوائل الطالبات .
حضر الحفل الأستاذة بسمة الأصبحي ، والأستاذ عيدروس الزيدي ممثلي عن مكتب التربية والتعليم عدن ، واداريات ومعلمات في مدارس الراشد بالفروع الأخرى ، وأولياء امور الطالبات .
*من مريم بارحمة

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إبداع الأهلية الراشد بها تفخر عدن متميزة مدارس وتكرمها ومواهب

إقرا أيضا

Photo of وداعا أبا فارس

وداعا أبا فارس

16 يناير، 2020
Photo of بن حبريش يطلع الأوضاع الأمنية في المناطق الغربية

بن حبريش يطلع الأوضاع الأمنية في المناطق الغربية

16 يناير، 2020
Photo of رئيس المجلس الانتقالي في أبين يبعث برقية تعزية ومواساة إلى اولاد المناضل سيف سالم

رئيس المجلس الانتقالي في أبين يبعث برقية تعزية ومواساة إلى اولاد المناضل سيف سالم

16 يناير، 2020
Photo of الأمن بالجوف يُحبط تهريب وقود طائرات مسيرة إلى الحوثيين

الأمن بالجوف يُحبط تهريب وقود طائرات مسيرة إلى الحوثيين

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق