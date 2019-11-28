عدن تايم

عدن: إجتماع ثنائي بين الفريق الحكومي ولجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية

عدن تايم عدن تايم منذ 26 دقيقة
0 أقل من دقيقة


عدن تايم – متابعات

يعقد الآن الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الإنتشار إجتماعاً ثنائياً مع كبير المراقبين الأممين الجنرال الهندي أبهجيت جوها في العاصمة عدن .
وكـرِّس الإجتماع المنعقد لمناقشة الأوضاع في الساحل الغربي بعد أن استهدفت مليشيات الحوثي مدينة المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة قبل أيام .
وبسبب قصف مليشيات الحوثي لمقر الفريق الحكومي لإعادة الأنتشار في مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، أقرت لجنة إعادة الإنتشار الأممية برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها عقد الإجتماع الثنائي مع الفريق الحكومي في العاصمة عدن

المركز الإعلامي لألوية العمالقة

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إجتماع إعادة الأممية الانتشار الحكومي الفريق بين تنسيق ثنائي عدن ولجنة
عدن تايم

عدن تايم

مقالات ذات صلة

Photo of الجعدي: الانتقالي يضع ثقته بالمملكة لحماية اتفاق الرياض من تصعيد الإخوان

الجعدي: الانتقالي يضع ثقته بالمملكة لحماية اتفاق الرياض من تصعيد الإخوان

منذ 28 دقيقة
Photo of دعم اغاثي لأهالي الحديدة و والمناطق المحاذية لصعدة

دعم اغاثي لأهالي الحديدة و والمناطق المحاذية لصعدة

منذ 29 دقيقة
Photo of بدعم الانتقالي.. مدارس الشيخ عثمان تحتفل بذكرى 30 نوفمبر

بدعم الانتقالي.. مدارس الشيخ عثمان تحتفل بذكرى 30 نوفمبر

منذ ساعة واحدة
Photo of تثمين عال لعودة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدن ..

تثمين عال لعودة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدن ..

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق