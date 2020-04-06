اليمن العربي

عدن .. إجتماع يناقش سير تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا في صيرة

6 أبريل، 2020
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ناقش إجتماع موسع عقد اليوم بمبنى المجلس المحلي بمديرية صيرة بمحافظة عدن، برئاسة مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، وضم قائد أمن المنطقة الثالثة العقيد ناجي أحمد، وقائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر، عدد من القضايا ذات الصلة بتنظيم الأسواق والشوارع وتنفيذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وتطرق الإجتماع الذي ضم أيضا قائد كتيبة العاصفة بمعسكر 20 العقيد مروان الشاعري، ومسؤول شرطة السير بمديرية صيرة أحمد الحبيشي، ومدراء مكاتب الأشغال العامة جمال علي، وصحة البيئة علي ثابت، إلى إجراءات إزالة البسطات من الشوارع، وإعادة العمل بنظام الفرزات لتنظيم الحركة المرورية والتخفيف من حدة الإزدحامات التي تشهدها مديرية صيرة.

 

وأقر المشاركون في الإجتماع، إغلاق المطاعم أبوابها والاكتفاء ببيع الوجبات السفري وإغلاق صالات الأفراح، وذلك كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

 

حضر الإجتماع رئيس الخدمات بمديرية صيرة عائش قادري وعضو القيادة التنفيذية بالمجلس الإنتقالي محمد السعدي.

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