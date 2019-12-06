عدن : اجتماع تنسيقي حول مشروع صغار المزارعين

عقد اليوم بمقر وزارة الزراعة والري الاجتماع التنسقي الدوري لمشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وبالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي وإشراف مجموعة البنك الدولي.

حضر الاجتماع الاستاذ عبدالملك ناجي عبيد، وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج، والمهندس عبده اليوسفي منسق مشروع صغار المزارعين ممثلا لمنظمة الفاو، والمهندس محمود سالم مدير وحدة الزراعة والتنمية الريفية بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وضباط مشاريع الزراعة بفرع الصندوق بعدن.

خلال الاجتماع تم استعراض الأعمال المنجزة للمشروع في محافظات لحج وأبين وشبوة وتعز، فيما يخص تنفيذ مشاريع تصفية قنوات الري وخزانات المياه وحماية الأراضي الزراعية والمدرجات، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها حاليا في مكون البستنة والثروة الحيوانية والنحل.

وفي تصريح للمهندس عبده اليوسفي منسق مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي أشار أن نسبة الإنجاز في أعمال مكون الأراضي والمياه بلغت أكثر من 80 % مشيدا بمستوى التنسيق مع وزارة الزراعة والري ومكاتبها

في المحافظات ومع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ نشاطات المشروع لخدمة الأسر الزراعية المتأثرة بالأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين ٌستهدف 90 ألف أسر زراعية في 7 محافظات، ويتضمن المشروع عدد من المكونات الرئيسية تشمل مكون المياه و الري وحماية الأراضي، ومكون محاصيل الحبوب، ومكون الثروة الحيوانية، ومكون النحل، ومكون الإرشاد والتدريب.