عدن.. اجتماع موسع برئاسة سيدو يناقش تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بمبنى المجلس المحلي بمديرية صيرة بمحافظة عدن، برئاسة مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، وضم قائد أمن المنطقة الثالثة العقيد ناجي أحمد، وقائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر، عدد من القضايا ذات الصلة بتنظيم الأسواق والشوارع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



كما تطرق الاجتماع الذي ضم أيضا قائد كتيبة العاصفة بمعسكر 20 العقيد مروان الشاعري، ومسؤول شرطة السير بمديرية صيرة أحمد الحبيشي، ومدراء مكاتب الأشغال العامة جمال علي، وصحة البيئة علي ثابت، إلى إجراءات إزالة البسطات من الشوارع، وإعادة العمل بنظام الفرزات لتنظيم الحركة المرورية والتخفيف من حدة الازدحامات التي تشهدها مديرية صيرة.



وأقر المشاركون في الاجتماع، إغلاق المطاعم أبوابها والاكتفاء ببيع الوجبات السفري وإغلاق صالات الأفراح، وذلك كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك.



حضر الاجتماع رئيس الخدمات بمديرية صيرة عائش قادري وعضو القيادة التنفيذية بالمجلس الانتقالي محمد السعدي.