“عدن” اجتماع يشدد علی اهمية تعزيز الانضباط الوظيفي في المرافق الصحية



شدد الاجتماع علی اهمية تعزيز الانضباط الوظيفي في المرافق الصحية واعادة صياغة صرف بدلات المواصلات والانتقال وربطها بالتكاليف المناطة بكل موظف،وتعزيز الايرادات المساعدة وتحسينها وصرفها في الاوعية المقننه لها.

وناقشت لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بعدن في اجتماعها،اليوم، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش، عدداً من الموضوعات الخاصة بتقييم اداء المرافق الصحية المختلفة بالمحافظة.

وناقشت اللجنة توزيع الكادر وفقا للتخصص والاحتياج الفعلي وتحديد كشوفات المتقاعدين والمنتدبين والمنقطعين عن العمل والمتوفيين واتخاذ الاجراءات الكفيله بضبط العمل.



كما تناول الاجتماع عدد من الموضوعات الاخری واتخذ ازائها الاجراءات اللازمة

