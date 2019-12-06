عدن.. احباط محاولة اختطاف فتاتين والقبض على العصابة.. صور

تمكنت قوات القطاع الخامس للحزام الأمني من القبض على ثلاثة أشخاص من نازحين محافظة الحديدة حاولو خطف فتاتين بمدينة الشعب في العاصمة عدن.

وحدث ذلك أثناء محاولة النازحين إستعطاف الأهالي في مدينة الشعب عن طريق التسول و الحاجه وقامو بخطف الفتاتين والهروب بهم إلى مخيم النازحين وتمكنت إحدى الفتيات من الإفلات والهرب منهم قبل وصولهم للمخيم وإبلاغ أحد اطقم طوارئ القطاع القريبة الذي كان يقوم بعملية تمشيط في المنطقة.

وتم على الفور نزول قوات الطوارئ وضبط الخاطفين الثلاثة وهم (ي.ع.س)و (و.ع)و (ح.ق.م) الذي سعو جاهدين بمحاولات للتخفي والهرب أثناء نزول القوة ولكنهم فشلوا بعد التعرف عليهم من قبل الفتيات وتمكن القوات من القبض عليهم. حيث جرى بعدها تسليم الخاطفين لشرطة الشعب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

هذا وقد صرح قائد القطاع الخامس ايمن العقربي أن مخيمات النازحين وضعت لحماية الأسر من العدوان الحوثي على مناطقهم ولكن البعض يريد منها ان تكون وكرا للجرائم وحماية للأعمال المخالفة للقانون ونلاحظ ارتفاع مستوى الجريمة في مخيمات النازحين وهذا ما لن نسمح به وسنضرب بيد من حديد كل من يخالف أو يهدد الأمن في العاصمة عدن.