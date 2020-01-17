عدن .. اختتام اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء الجامعات الحكومية والاهلية

أوصى المشاركين في اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء الجامعات الحكومية والاهلية، بتفعيل اعلان الوزير عام 2020 عاما للبحث العلمي ودعم الابتكار، وتحفيز الجامعات اليمنية لادراج انشطة وفعاليات علمية في مجال البحث العلمي ضمن خطة العمل السنوية لعام 2020 .جاء ذلك في اختتم اللقاء الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على مدى يومين بعدن ، بمشاركة 28 جامعة حكومية واهلية.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، أهمية تنفيذ التوصيات التي تساهم في تحسين العمل التعليمي والاكاديمي في الجامعات اليمنية ضمن معايير الجودة الحديثة ، والعمل المشترك في تطوير البحث العلمي بمختلف المجالات ، وانضاج الشروط التي تفضي الى تأصل البحث العلمي في بلادنا وديمومته لما يمثل من اهمية في مرحلة إعادة الاعمار .وأكد المشاركون على أهمية تدريب وتأهيل مدراء الجودة في الجامعات الحكومية والاهلية على كيفية توفير المتطلبات الخاصة بالادارة الوطنية لتصنيف وتقييم الجامعات اليمنية للعام الدراسي 2020 – 2021 ، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد مسودة إطار وطني للمؤهلات اليمنية من قبل الوزارة ، والعمل على تأسيس حاضنات تكنولوجية في الجامعات، وانشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، والعمل على توفير البيئة المناسبة لرفع مستوى اداء الجامعات اليمنية وتحسين جودة مخرجاتها والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الاكاديمي.

