عدن .. اشتباكات مسلحة بين قبائل من الصبيحة ومليشيا الانتقالي وسقوط إصابات

اندلعت مواجهات مسلحة اليوم الخميس، بين مجاميع قبلية من قبائل الصبيحة ومليشيا الانتقالي في المدخل الشمالي للعاصمة المؤقتة عدن، وهو ما تسبب بوقف حركة المرور بالمنفذ.

وقال شهود عيان لـ “الموقع بوست” إن مجاميع مسلحة من قبائل الصبيحة هاجمت نقطة الرباط وهي المنفذ الشمالي للعاصمة المؤقتة والرابط بين محافظتي لحج وعدن.

وأضافوا، ان الاشتباكات استخدمت خلالها مختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل اليدوية، ما ادى لوقوع اصابات بين اوساط المواطنين.

وبحسب مصادر في قبائل الصبيحة، فإن الهجوم المسلح جاء بعد مقتل أحد أبناء القبيلة برصاص مسلحي الحزام الأمني في نقطة الرباط وذلك مساء الاثنين الفائت.

وأضافت المصادر لـ”الموقع بوست” إن قبائل الصبيحة سبق وأن أعطت مهلة لقوات الحزام الأمني بتسليم قتلة المواطن صالح محمد البغيلة الصبيحي، وانتهت دون أن يحركوا ساكناً باتجاه تسليم القتلة.

وأشارت، إلى أن صالح الصبيحي لقي مصرعه بطريقة شنيعة حيث أطلقت عليه النيران بكثافة لحظة مروره بالحاجز الأمني.

وأوضحت، أن صالح الصبيحي كان على خلاف مع أحد باعة القات المنتمين لمحافظة الضالع، حيث قام الاخير بإبلاغ نقطة الحزام الأمني في منطقة الرباط، والذين قاموا بقتله لحظة مروره.