عدن.. اضراب المعلمين يدخل اسبوعه الثاني

دخل اضراب المعلمين في عدن والمحافظات المجاوره اسبوعه الثاني، متسببا بشلل العملية التعليمية.

وكانت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في عدن، دعت للاضراب الاحد الماضي، للمطالبة بتسوية اوضاع المعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم، وصرف العلاوات، ما أدى إلى إغلاق المدارس وتوقفها عن العمل في ظل عدم صدور اي تعليق من قبل الحكومة.

ودعا الناشط علي احمد فضل في تغريدة على تويتر رصده عدن تايم:” أولياء الامور في عدن، التحرك الجماعي إلى المدارس، و دعوة مجالس الآباء و الأمهات للاجتماع.

واضاف: للعلم أن أكثر من ٨٠٪ ، من الإدارات المدرسيه و المعلمين، لا يساندون الاضراب، و غير أعضاء في النقابه المذكوره، و آخر إضراب فاشل نفذوه، أغلقوا ابواب المدارس بالقوة.