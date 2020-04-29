ابابيل نت

عدن.. الانتقالي يوقف الحوالات المالية الى الخارج

29 أبريل، 2020
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كشف القيادي في الانتقالي الجنوبي منصور صالح سبب منع قيادة المجلس المدعوم من الإمارات للتحويلات المالية من عدن الى الخارج وذلك عقب يومين من اعلانه الادارة الذاتية للجنوب.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية على “فيس بوك”:وقف التحويلات المالية للخارج قرار مؤقت هدفه تنظيم التعاملات المالية ، ومنع تهريب أموال المؤسسات والمصالح الحكومية المودعة في البنوك والمصارف الخاصة بأسماء أشخاص للخارج .

وذكر أن عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية لم تكن تتعامل مع البنك المركزي ، وتودع ايراداتها في حسابات بأسماء أفراد بعيدين عن الشبهة ، وهناك محاولات لتهريبها إلى الخارج بعد قرار إعلان الإدارة الذاتية.

وأشار نائب رئيس الدائرة الاعلامية لما يسمى بالمجلس الانتقالي منصور صالح في منشوره الى انه تم اللقاء مساء أمس بجمعية الصيارفة بعدن ، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية العملة .

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