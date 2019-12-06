عدن تايم

عدن..الحزام الامني يرفع الجاهزية القتالية وحالة التأهب في البريقة

6 ديسمبر، 2019
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اجتمع القائد مصطفى العطيري قائد القطاع الأول للحزام الأمني مع القيادات الأمنية بالقطاع في مديرية البريقة بالعاصمة عدن.

وتناول الاجتماع عدد من المواضيع الأمنية في المديرية وعن كيفية التعامل معها وطرق المعالجة و تبادل الآراء والمقترحات وعرض رؤية موحدة لبعض القضايا التي قدتواجه القطاع مستقبلا في سبيل توفير الأمن والأمان للمواطنين بالمنطقة.

كما ألقى العطيري كلمة قال فيها : أننا لن نكون مكتوفي الأيدي ولن نرحم او نتساهل مع كل من يحاول زعزعة الأمن وسنكون دعما وعونا لكل ابطال القوات المسلحة الجنوبية الذين يقدمون كل نفيس في سبيل الله والحفاظ على الوطن.

وأقر الاجتماع برفع الجاهزية القتالية العالية لأقصى درجات الاستعداد والتأهب.

صادر عن التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن

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