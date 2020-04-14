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عدن.. السقاف والمشبق يتفقدان تجهيزات المحجر الصحي بمديرية المعلا

15 أبريل، 2020
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تفقد صباح اليوم وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبدالرؤوف السقاف ومدير عام مديرية المعلا فهد المشبق التجهيزات بمقر المحجر الصحي الخاص بالمديرية.

وأطلع السقاف والمشبق على المحجر الصحي والذي أنشئ بتمويل كامل من المجلس المحلي للمديرية وأعد خصيصا لحجر المصابين بالحميات والأوبئة بإشراف طاقم طبي متخصص.

وقال الوكيل السقاف أن هذه الزيارة التفقدية تأتي للإطلاع على إحتياجات المحجر الصحي من معدات وتجهيزات طبية لمجابهة جائحة وباء فايروس كورونا وتهئية المحجر ليصبح جاهز في حالة لا سمح الله تفشى الوباء بالعاصمة عدن.

ومن جانبه أكد المشبق أن المحجر الصحي بالمديرية تم تجهيزه ليكون مقر خاص لإستقبال الحالات المصابة بأعراض الحميات والأوبئة المختلفة وهو بتمويل كامل من المجلس المحلي للمديرية.

مضيفا بأن المحجر الصحي يحتوي على غرفة مجهزة بعدد من الأسرة بالإضافة إلى عيادة خارجية وصيدلية خاصة وإستراحة للطاقم الطبي وحمامات للرجال والنساء ومولدات كهربائية وطاقة شمسية.

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السقاف الصحي المحجر المعلا بمديرية تجهيزات عدن والمشبق يتفقدان

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