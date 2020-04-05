عدن.. الشريحي يناقش سير عمل الإمداد الدوائي

اطلع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي عضو اللجنه الفنيه للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) اليوم، على الاجراءات التي يقوم بها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة، لمواجهة جائحة وانتشار الوباء المستجد كورونا (كوفيد19)، تنفيذا لتوجيهات معالي وزير المالية سالم بن بريك.

وناقش الشريحي مع الدكتورة/ سعاد عبده ميسري مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة سير العمل في تنفيذ خطة الإمداد الدوائي التي يقوم بها المركز والفرق العامله والصعوبات والتحديات والاجراءات المتخذة.

ونوه الى ضرورة متابعة المنظمات في مقدمتها منظمة الصحة العالمية للوفاء بالتزاماتها بصورة عاجلة وتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمه بحسب الخطه المرفوعه للمنظمه وكذا متابعة المراكز الاغاثية، العالمية ومنظمة الهجرة الدولية الى العمل والمساهمة في توفير الاحتياجات.

واكد ضروره قيام الهيئة العليا للادوية بالتنسيق مع القطاع الخاص في المشاركة بخطة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

من جانبها اوضحت الدكتورة/ سعاد عبده ميسري الى الخطوات والأنشطة والبرامج التي يعمل عليها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وبإمكانية المتاحة ومحاولةالتغلب على كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل البرنامج.

واستعرض مدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير، عدد من الصعوبات التي تواجهها فرق العمل الميدانيه العاملة في الميدان لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).وتم وضع واقتراح الحلول في ضوء الامكانيات المتاحة.