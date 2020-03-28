عدن تايم

عدن.. العشوائي يسد 70 % من مسارب سوائل كريتر التاريخية

29 مارس، 2020
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قالت رئيس مركز رؤى للدراسات ورئيس مبادرة هويتي الدكتورة جاكلين منصور البطاني ان الثلاث السائلات التاريخية في كريتر وهي سائلة الطويلة والخساف والعيدروس تم البناء عليها منذ عام 94م وحتى الان حتى قضى على اكثر من 70% من مساربها.

وتابعت حديثها لعدن تايم موضحة ان صهريج بلفير ايضا الذي يقع خارج البوابة الرئيسة للصهاريج تم البناء بجانبه والسائلة التي تصب فيه تم فصلها عن حرم الصهاريج بسور تم تشييده من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، هناك الكثير من المباني العشوائية التي تحيط بالسور الخارجي للصهاريج الامر الذي شوه وانتهك اقدم معلم تاريخي في مدينة عدن.

وأشارت الدكتورة جاكلين الى انه من الاثار تم تدميرها هو المتحف الحربي اثناء الحرب وتم سرقة ونهب محتوياته ولم يتم ترميمه حتى الان, مضيفة ان القلعة التركية على قمة جبل شمسان تم تدميرها هي أيضا بالإضافة لمسجد جوهر والذي تم اجتزاز اجزاء كبيرة منه وتم بناء مصلى للنساء في حرمه ولم يتم ترميمه ويعد هذا الاهمال تمهيدا لهدمه وازالته كما يبدو.

واكدت ان 30 معلم تاريخي قامت المبادرة بزيارها، تعرضت جميعها لانتهاكات متفاوتة ما بين تدمير شبه كلي الى جزئي حيث ركزت تلك الزيارات على مدينة كريتر باعتبار انها تضم اكثر المعالم التاريخية وكان اكثر هذه المعالم تضررا هي صهاريج عدن حيث تعرض هذه المعلم الى البناء العشوائي الذي انتشر بداخل حرمه واغلب البنايات تدل على ان اصحابها متنفذين.

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