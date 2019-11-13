“عدن الغد” تلتقي عدد من المسئولين لتقصي حقائق سرقة الواح شمسية من مدرسة بالتواهي

لمتابعة اخر المستجدات حول حادثة سرقة 30 لوح شمسي من مدرسة ابن سيناء بالتواهي والتى قدمتها منظمة دولية نزلت صحيفة “عدن الغد” والتقت اولا بمدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الاستاذ انيس سعيد حجر الذى شكر اهتمام الاعلام بهذا الموضوع وخاصة صحيفة “عدن الغد”.

وأكد الاستاذ أنيس حجر أن القضية اصبحت قضية رأي عام قائلا: نحن منذ اللحظة الاولى لاكتشاف حادثة السرقة قمنا بالنزول الى المدرسة وابلغنا الجهات الامنية بالحادثة ونزلت على الفور وباشرنا بشكل مباشر متابعة هذه القضية.

واضاف: ومن هذا المقام احب ان اوجه جزيل الشكر لتعاون بعض الاهالي المحيطين بالمدرسة مع الجهات الامنية منذ البداية لانه في الاساس هذه المدرسة هي مدرستهم ومدرسة اولادهم وبناتهم ومايحصل فيها يمسهم اولا وان شاء الله الان الامور اصبحت منتهية وتم معرفة الجناة وملاحقتهم واعادة 24 لوح شمسي حتى الان.

وتابع مدير مكتب التربية بالتواهي قائلا: احب ايضا أن اشكر مدير عام المديرية الاستاذ عبدالحميد الشعيبي الذي كان على تواصل معنا اول باول ومتابع للامور واعطى توجيهاته لعدة جهات في المديرية لمتابعة القضية.

بعد ذلك نزلت الصحيفة الى قسم شرطة التواهي والتقت بالملازم اول نجيب الشعيبي نائب مدير شرطة التواهي الذي رحب بنا وشكر الاعلام وصحيفة “عدن الغد” بالذات على الاهتمام وقال ان الاعلام يلعب دور كبير مع الشرطة في كشف الجريمة واحيانا يعمل على زرع روح الحماس فينا وخاصة في قضية السرقة بالمدرسة.

وقام الملازم أول نجيب الشعيبي بتحويلنا الى مدير البحث في قسم شرطة التواهي الاخ عصام عبدالعزيز الذي افاد الصحيفة قائلا: نحن من الوهلة الاولى باشرنا النزول والتحقيق والبحث عن خيوط لهذه الجريمة وهل يوجد شهود من السكان لحادث السرقة والحمد لله تم التعرف على مجموعة من الجناة في الحي نفسه وعددهم كبير طبعا وبتعاون من رجال الحى الخيرين.

وأردف قائلا: التحقيقات والملاحقة لازالت جارية وقد تم استرجاع اغلب الالواح الشمسية الى المدرسة واذا هناك اي جديد سوف نوافيكم ان شاء الله.

*من نضال فارع