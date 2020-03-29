عدن.. القيادة الجديدة لشرطة كريتر تدشن العمل بحماية العاصفة

دشن مدير شرطة كريتر الجديد العقيد نبيل عامر ونائبه امجد الصبيحي اليوم، العمل في الشرطة.

وقام قائد قوات العاصفة اوسان العنشلي، اليوم، بزيارة الشرطة بحضور قائد الكتيبة الرابعة عاصفة مروان الشاعري، حيث التقى قيادتها وطاقم البحث والتحري واقسام الادارة.

وقال عامر في تصريح خاص لعدن تايم: انه تم اليوم نزول قائد قوات العاصفة الى الشرطة، وتدشين عمل البحث والعمليات، عقب الاتفاق على بقاء قوات من الوية العاصفة لحماية الشرطة حتى استكمال الترتيبات الأمنية للشرطة.

واكد عامر ان العمل في الشرطة يسير بصورة ممتازة، بالتنسيق مع قوات العاصفة لدعم الامن والاستقرار في مدينة كريتر.