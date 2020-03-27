عدن : المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تصدر بيان حول العمل بشفط مياه الإمطار

أصدرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن بيان حول العمل لشفط مياه الامطار جاء فيه :

استشعارا بالمسؤولية و الواجب سارعت فرق الصيانة و التشغيل التابعة للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي عدن اثناء هطول الإمطار صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس وحتى كتابة هذا البيان في تشغيل سيارات شفط المجاري و توزيعها على مديريات محافظة عدن.

حيث توزعت السيارات و عددهم ستة ابتداء من حي القطيع بكريتر الاكثر تضررا حيث تم ترتيب اثنين شفاطات لشفط المياه من الشوارع و بيوت المواطنين في القطيع كذلك تم توزيع الشفاطات في المنصورة و المعلا و الشيخ عثمان و التواهي و دار سعد و خورمكسر.

وايضا تم توزيع ست مضخات شفط متنقلة لشفط المياه الراكدة في جميع المديريات و مازالت الاعمال مستمرة.

و كذلك يتم حاليا فتح الانسدادات الناتجة عن تصريف الامطار الى مناهل الصرف الصحي وتخفيف حالة تجمع المياه وتسهيل حركة السيارات.

المعروف ان امطار غزيرة قد هطلت على محافظة عدن أدت الى إضرار كثيرة خاصة وأوضاع المؤسسة تعاني شحه من الامكانات والاستعدادات الهائلة لمثل هكذا حالات.

ورغم هذه الظروف استشعرنا بمسؤوليتنا امام الله وامام مواطنينا وفعلنا برنامجا ونوبات وشفاطات في كل المديريات مثمنين جهود العاملين المخلصين وكافة من وقف ويقف مع المؤسسة عند حدوث الأزمات الطارئة.

نسأل الله ان يحفظ البلاد والعباد

علي عمر الهيج

مدير ادارة الاعلام في المؤسسه.