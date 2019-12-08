عدن.. المجلس الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 لطلاب معهد الاحقاف

احتفل خريجون وخريجات الدفعة 11 بمعهد الاحقاف لأقسامه (صيدلية، مختبرات، مساعد طبي) صباح اليوم السبت في قاعة قصر العرب برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهد الحفل العديد من الوصلات الغنائية و الفقرات المسرحية و الرقصات الشعبية وسط اجواء فرح لأولياء أمور الطلاب المتخرجين ، و تم استعراض فيديو تضمن ذكريات الطلاب في مرحلة دراستهم بالمعهد.

وأكد الخريجون من خلال كلمتهم على ترجمة كل ما تلقوه خلال الاعوام العلمية التي مرت عليهم بالمعهد الى الواقع العملي لخدمة وبناء الوطن الجنوبي.

وشكر الخريجون والخريجات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي متمثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي لرعايتهم حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم.

حضر الحفل المهندس نزار هيثم الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي وعمادة و أعضاء الهيئة التدريسية لمعهد الاحقاف و عدد من اولياء أمور و اصدقاء الخريجين.