عدن الغد

عدن.. المجلس الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 لطلاب معهد الاحقاف

8 ديسمبر، 2019
0
عدن.. المجلس الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 لطلاب معهد الاحقاف

احتفل خريجون وخريجات الدفعة 11 بمعهد الاحقاف لأقسامه (صيدلية، مختبرات، مساعد طبي) صباح اليوم السبت في قاعة قصر العرب برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشهد الحفل العديد من الوصلات الغنائية و الفقرات المسرحية و الرقصات الشعبية وسط اجواء فرح لأولياء أمور الطلاب المتخرجين ، و تم استعراض فيديو تضمن ذكريات الطلاب في مرحلة دراستهم بالمعهد.
وأكد الخريجون من خلال كلمتهم على ترجمة كل ما تلقوه خلال الاعوام العلمية التي مرت عليهم بالمعهد الى الواقع العملي لخدمة وبناء الوطن الجنوبي.
وشكر الخريجون والخريجات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي متمثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي لرعايتهم حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم.
حضر الحفل المهندس نزار هيثم الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي وعمادة و أعضاء الهيئة التدريسية لمعهد الاحقاف و عدد من اولياء أمور و اصدقاء الخريجين.

الوسوم
الاحقاف الانتقالي الدفعة المجلس تخرج حفل عدن لطلاب معهد يرعى

مقالات ذات صلة

Photo of مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة

8 ديسمبر، 2019
Photo of مركز الخنساء لتعليم القرآن الكريم يحتفل بتخرج 35 حافظة في محافظة الضالع

مركز الخنساء لتعليم القرآن الكريم يحتفل بتخرج 35 حافظة في محافظة الضالع

8 ديسمبر، 2019
Photo of حفريات عشوائية تقطع الكهرباء عن محيط الحرم الجامعي بمدينة الشعب

حفريات عشوائية تقطع الكهرباء عن محيط الحرم الجامعي بمدينة الشعب

8 ديسمبر، 2019
Photo of تريم .. افتتاح بازار بسمة الانساني الاول بمشاركة 15 من رائدات الاعمال

تريم .. افتتاح بازار بسمة الانساني الاول بمشاركة 15 من رائدات الاعمال

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق