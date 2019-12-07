عدن.. امين عام التواهي يشرف على اعمال تصريف مياه الامطار

اشرف القائم بأعمال مدير عام مديرية التواهي امين عام السلطة المحلية الأخ/ سعيد الشيباني، على اعمال شفط مياه الأمطار التي هطلت صباح اليوم على معظم مديريات محافظة عدن، موجها قسم الصرف الصحي بتنفيذ حملة شاملة لتصفية خطوط شبكة الصرف الصحي وتصريف السيول.

وشهدت مديرية التواهي, أعمال مكثفة لتصريف مياه الأمطار وفتح ممرات السيول التي كانت قد تعرضت لإنسدادات إثر تراكم الأتربة والمواد الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار المتدفقة. حيث أكد أمين عام التواهي “الشيباني”, أن أعمال تصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ستتواصل لتشمل كافة المناطق المنخفظة التي شهدت تجمع لمياه الأمطار, وذلك لتطبيع الحركة المرورية امام المواطنين، وكذا وقايتهم من الامراض التي قد يسببها بقاء ركود المياه .

وأشار الأمين العام, بأنه تم تصريف 70% من مياه الأمطار، رغم شحة الإمكانيات وعدم توفر سيارات الشفط نظرا للصعوبات التي تواجهها المؤسسة في المحافظة، مشيراً أن هناك بعض المواقع لازالت هي بحاجة إلى سيارات شفط، التي ستصل خلال الساعات القادمة.

وأوضح, بأن أعمال التصريف توزعت في عدد من أحياء وشوارع متفرقة من التواهي, أبرزها منطقة حجيف , والقلوعة , ومناطق أخرى بالمديرية,

ووجه القائم بأعمال مدير عام المديرية أمين عام السلطة المحلية سعيد الشيباني، قسم الصرف الصحي بالتواهي ممثلة بالأخ/ محمد الشعبي, بإجراء أعمال تنظيف شاملة لخطوط الشبكة وممرات تصريف مياه الأمطار، تحسبا من حدوث أي انسدادات بعد ان كانت مياه الأمطار قد جرفت الاتربة الى داخا مناهل التصريف.