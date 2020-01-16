عدن.. انتشار أوبئة بمستشفى الأمراض النفسية

عدن تحديث نت خاص



كشفت مصادر محلية أمس عن انتشار أمراض متعددة في مستشفى الأمراض النفسية بالشيخ عثمان، والتي أدت مؤخرا إلى إصابة خمسة على الأقل ممن يتلقون العلاج النفسي بمرض السل.

وأضافت المصادر أن “قيادة المصحة لم تقم بأي تدابير لعلاج المصابين، كما لم تقم بعزل المصابين عن باقي المرضى النفسيين”.

وأشارت المصادر إلى أن مرض السل معدٍ ومن المتوقع انتشاره بشكل واسع وسط المصابين بالحالات النفسية.

ودعت المصادر المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية للضغط على إدارة المستشفى والجهات المسؤولة عنها بسرعة إنقاذ هؤلاء المرضى المصابين بداء السل القاتل.