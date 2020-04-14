عدن تايم

عدن..انتشال مدفع ثان من بحر صيرة"صور"

14 أبريل، 2020
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تمت صباح اليوم الثلاثاء انتشال المدفع الثاني من بحر صيرة في العاصمة عدن.

وقال وديع أمان ، مدير مركز تراث عدن حول تفاصيل عملية انتشال المدفع من عمق البحر : “الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد.

وتابع القول في تصريح خص به “عدن تايم” : لقد تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020م إنتشال المدفع الثاني مع قاعدته من خلف جبل قلعة صيرة .
قبل عامين ونيف كان هذا العمل بمثابة حلم بالنسبة لي وبفضل الله وتوفيقه ووقوف الطيبين والشرفاء والمحبين لعدن أصبح الحلم حقيقة وواقع ملموس.

عظيم الشكر والتقدير للدكتور/ محمد علوي امزربه، المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، والأخ/ أحمد سالمين محافظ العاصمة عدن، وكبير المهندسين الكابتن/ علي هوندا ولجميع مهندسي وغواصي وعمال مؤسسة الموانئ كل بإسمه وصفته”.

وأكد وديع أمان على العزم في انتشال المدفع الثالث في وقت لاحق.

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