4 مايو

عدن.. انخفاض حالات الحوادث عقب حملة حظر الدراجات النارية

9 ديسمبر، 2019
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الإثنين – 09 ديسمبر 2019 – الساعة 04:55 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / صالح العبيدي

قال مسؤولون واطباء في مشفى الجمهورية التعليمي بالعاصمة عدن ان اغلب حالات الحوادث والكسور كانت تاتي بحوادث دراجات نارية اغلب الاحيان.

مؤكدين ان الحلالات انخفضت بشكل كبير عقب الحملة التي شنتها القوات الأمنية بالعاصمة عدن, ولم يصل الى اقسام الطوارئ اي حالات .

وكانت اغلب حالات الحوادث بسياكل نار التي تعد خطيرة على حياة سائقيها مع انعدام الوعي العام بسبل استخدامها وتجنب الدخول بها في الخطوط السريعة والعامة.

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الحوادث الدراجات النارية انخفاض حالات حظر حملة عدن عقب

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