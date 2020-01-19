عدن.. بدء أعمال صيانة محطة الحسوة التحويلية

عدن (تحديث نت) خاص:

في اطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها ادارة النقل 33 ك.ف بالمؤسسة العامة للكهرباء في هذه الأيام للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها ، قامت الطواقم الهندسية والفنية لادارة النقل باشراف مدير الدلئرة المهندس علي الشرماني صباح اليوم البدء باعمال الصيانة الروتينية والوقائية لمحطة الحسوة التحويلية.

وفي هذا الصدد تتقدم المؤسسة بوافر الشكر والتقدير إلى كل الفنيين والمهندسين العاملين بإدارة نقل الطاقة 33 ك.ف الذين قاموا بأعمال التشغيل والصيانة الروتينية لجميع محطات عدن التحويلية،والذين أثبتوا بما لايدع مجالاً للشك بأنهم أهل للثقة ولديهم المقدرة على تنفيذ المهام الفنية الموكلة لهم على أكمل وجه.

كما تتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم ومد يد العون من أجل أن ينعم كل مواطن بالطاقة الكهربائية حسب الامكانيات المتاحة ورغم كل الظروف التي تمر بها البلاد.