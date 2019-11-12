كريتر سكاي

عدن.. بدء المرحلة الثانية بمشروع إستعادة سبل العيش والأمن الانساني باليمن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 12 دقيقة
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(كريتر سكاي)خاص:

بدأت اليوم بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن  المرحلة الثانية “المقابلات الشخصية” من مشروع إستعادة سبل العيش والأمن الانساني باليمن الذي تنفذه مؤسسة العطاء للاغاثة والتنمية بالتنسيق مع المجلس المحلي بمدرية صيرة بعدن وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشرف مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، على المقابلات الشخصية للشباب والشابات من أبناء المديرية ، حاثا اياهم على المثابرة والإجتهاد والإستفادة من الدورات المقدمة لهم والتي من شأنها تعزيز فرص العمل لديهم وتحسين مستواهم المعيشي.

بدوره أوضح منسق مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية بعدن الدكتور رياض زيد، أن المقابلات الشخصية ستجرى لـ200 شابا وشابة تم اختيارهم من بين 500 كانو قد تقدمو للمشاركة في المشروع، مضيفا انه سيتم اختيار 125 شابا وشابة بالتساوي للمشاركة في المشروع بناء على معايير معينة.

وأشار إلى أن المراحل القادمة للمشروع ستشمل محاضرات عن كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة التي قد تصادفهم أثناء عملهم بالميدان، يليها النقد مقابل العمل، كما يليها دورات تدريبية خاصة لبعض المهن والحرف بحسب اختيارهم، وتوزيع منح مالية للفائزين للبدء بمشروعهم الخاص.

من/ علي خميس

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