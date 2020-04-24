المشهد اليمني

عدن بلا كهرباء في اول يوم برمضان

24 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

استقبلت العاصمة المؤقتة عدن أول أيام شهر رمضان الفضيل دون كهرباء وماء.

فلازالت الكهرباء مقطوعة منذ عصر أمس الخميس حتى لحظة كتابة هذا الخبر , حيث بلغت ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي ما يقارب 13 ساعة متواصلة بحجة خروج المنظومة الكهربائية.

فيما مناطق أخرى بعدن لازالت مقطوعة فيها منذ هطول الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء.

اما الماء لازال المواطنون يعانون انعدامه في مناطق عديدة من مدينة عدن

وطالب ناشطون من عدن بثوره ضد الشرعية والانتقالي وقال الناشطون ان الوضع اصبح كارثي ولابد من ثورة لإصلاحه

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اول برمضان بلا عدن في كهرباء يوم

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