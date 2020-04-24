عدن بلا كهرباء في اول يوم برمضان

استقبلت العاصمة المؤقتة عدن أول أيام شهر رمضان الفضيل دون كهرباء وماء.

فلازالت الكهرباء مقطوعة منذ عصر أمس الخميس حتى لحظة كتابة هذا الخبر , حيث بلغت ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي ما يقارب 13 ساعة متواصلة بحجة خروج المنظومة الكهربائية.

فيما مناطق أخرى بعدن لازالت مقطوعة فيها منذ هطول الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء.

اما الماء لازال المواطنون يعانون انعدامه في مناطق عديدة من مدينة عدن

وطالب ناشطون من عدن بثوره ضد الشرعية والانتقالي وقال الناشطون ان الوضع اصبح كارثي ولابد من ثورة لإصلاحه