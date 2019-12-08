عدن تايم

عدن تايم تنشر تفاصيل حادثة اقدام رجل على قتل زوجته والانتحار في مدينة انماء

9 ديسمبر، 2019
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حصلت عدن تايم على تفاصيل حصرية عن حادثة اقدام رجل على محاولة قتل زوجته ومن ثم الانتحار مساء السبت في مدينة انماء السكنية غرب عدن .

وقالت مصادر أمنية في تصريح خاص لعدن تايم ان الرجل يدعى (ص ، س ، ع) يبلغ من العمر 35 عاما ، بينما زوجته تدعى (م ، ح ، ع) وتبلغ 23 عاما من عمرها وليس لديهما اطفال.

واضافت المصادر ان خلافات أسرية ادت الى قيام الرجل بضرب زوجته بالمسدس الذي يمتلكه قبل ان يتدخل الجيران لمساعدة الزوجة واخذ المسدس من الزوج .

واوضحت ان الرجل دخل الى غرفته بعد ذلك وقام بطعن نفسه بآلة حادة ، وثم اسعافهما الى مستشفيات قريبة .

واشارت ذات المصادر الامنية ان الزوج تم اسعافه الى مستشفى 22 مايو فيما تم اسعاف الزوجة الى المستشفى الالماني .

وأكدت ان الزوجين لم يتوفيا ، ولازالا يتلقيان العلاج اللازم في المستشفيات ، لافتة ان الزوج عليه حراسة مشددة ليتم تقديمه للعدالة بعد شفاءه .

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