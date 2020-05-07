عدن : تجار الجملة بالسيلة بقيادة السراري يلتقون الوليدي والوالي للمساهمة في مجابهة جائحة كورونا

تفاعلا مع الأوضاع المزعجة في عدن بسبب جائحة كورونا والعديد من الإمراض المنتشرة في مدينتنا والتي ادت الى وفيات كبيرة بين الاسر من مختلف الأعمار وبإعداد قياسية.

وفي بادرة إنسانية لمجابهة جائحة كورونا جرى ظهر اليوم( الاربعاء) في مبنى الرعاية الصحية بخورمكسر لقاء هاما بين تجار منطقة السيلة مثلهم الاخ/ كارم السراري وزكريا ردمان وبين الاطباء/علي الوليدي وعبدالناصر الوالي وسالم الشبحي بحضور الاخ/ نزار هيثم والزميل/ فضل الجونه تم فيه مناقشة مساهمة التجار في الحملة على جائحة كورونا والامراض القاتلة في عدن.

وبعد ان تحدث الاطباء بشرح الحالات المزعجة في عدن والجهود المبذولة في مجابهة الوباء واسباب هروب الاطباء من المستشفيات والإجراءات المتخذة ضد الاطباء الهاربين من مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ابدى التجار استعدادهم للنزول الى المستشفيات لرفدها بادوات السلامة المهنية حتى يعود الأطباء لمزاولة مهنتهم وإنقاذ الناس من الوباء والاوبئة المنشرة في عدن.

وقد عبر الوليدي والوالي عن شكرهم وتقديرهم لتدخل التجار ومساهمتهم في القضاء على هذا الوباء الذي بحاجه الى تعاون الجميع للقضاء عليه.

متمنيين من كل التجار ورجال المال والإعمال ان بحذو حذو السراري وتجار الجملة في منطقة السيلة بالشيخ عثمان والذين سيقومون بامداد المستشفيات الحكومية بادوات السلامة وتقديم مايمكن تقديمه للاطباء حتى تعود المستشفيات لاستئناف عملها ويعود الاطباء لواجباتهم واستقبال الحالات.

* من النعماني ابو شامل

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