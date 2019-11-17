عدن تحتشد للدفاع عن معالمها التاريخية من البسط العشوائي

احتشد جمع من ابناء عدن من شخصيات اجتماعية ووطنية وعامة و عدد من المواطنين والمحبين لعدن ومعالمها وتاريخها استجابه للدعوة التي اطلقها الشخصية الاجتماعية ورئيس لجنة الدفاع عن حراس ساعة بج بن والمعالم التاريخية و الاثرية في محافظة عدن الشيخ احمد المريسي المدير العام للمؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم عدن.

حيث تحدث المريسي بكلمة مختصرة ومعبرة رحب واعجب بها كل الحضور حيث قال جئنا إلى هذا المكان من اجل عدن ليس لنا اي انتماء غير عدن جئنا نقول عدن ملك كل ابناءها بمختلف الوانهم واشكالهم ومعتقداتهم وجنسياتهم عدن يعني الحب والحب يعني العطاء والتضحية والبدل وليس البسط والطمس لهويتها والبناء العشوائي فوق معالمها وعلى سواحلها وشواطيها وفي سفوحها وعلى جبالها.

وتابع قائلا : عدن يعني هوية وانتماء عدن حضن الأم الدافئ والحنون التي احتضنت كل عشاقها ومحبيها دون تميز او تفريق احتضنت الأبناء والأهل والساكنين فجميعهم ابناءها الصومالي العدني والهندي العدني والعجمي والضالعي واليافعي والحضرمي والابيني والشبواني والمهري والسقطري ومن كل بلاداليمن والغرب والعرب.

واشار المريسي ان عدن مدينة كونية كونت لوحة جميلة ورائعة من كل الأطياف (فسيفساء) الكل فيها يكمل الأخر لا تعرف الحقد او الضغائن او الكراهية. مضيفا عدن ملك كل من يحترم عادتها وثقافتها وتاريخها وقوانينها ويحترم ابناءها وأهلها وساكنيها.

واختتم بالقول رسالتي اقول ان هنا من حاول بطريقة او اخرى حرف الهدف الذي خرجنا من اجله الا انه لم يوفق لنا الهدف الذي خرجنا من اجله هو البسط على معالم عدن وليس لنا هدف اخر ولا يفوتني ان اشكر كل من حضر وساهم وشارك عامة وللأستاذ وديع امان تحية خاصة على كل مايقوم به وهو المحرك والدينمو لكل هده الفعاليات وهو من أوائل من دعو لمثل هذه الوقفات.