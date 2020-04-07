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عدن.. تدشين حملة تعقيم الشوارع الرئيسية بالمنصورة

7 أبريل، 2020
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ضمن أعمال الإدارة المحلية لمديرية المنصورة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، دشن مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري، صباح اليوم الثلاثاء، حملة رش المعقمات للشوارع الرئيسية وأعمال الرش اليدوي للمؤسسات والدوائر الحكومية في المديرية.
حيث تم البدء بأعمال تعقيم الشوارع في شارع الكورنيش بالاستعانة بسيارات الدفاع المدني تحت قيادة النقيب سلطان سالم مجاهد نائب مدير عام الدفاع المدني بمحافظة عدن.
كما قامت فرق رش المعقمات اليدوية بالبدء في مكاتب المجلس المحلي بالمديرية وستليها مكتب الصحة العامة وإدارة الرعاية ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الأطراف الصناعية.
وقال محمد عمر البري، مدير عام المنصورة:” اليوم ندشن تعقيم الشوارع الرئيسية في المديرية بمساعدة رجال الدفاع المدني بحسب برنامج أعد سلفا.”
 مشيراً إلى أن سيارات الدفاع المدني ستقوم برش المعقمات بعد الساعة العاشرة من مساء كل يوم وكما ستقوم فرق التعقيم اليدوي التابعة لقسم صحة البيئة بتعقيم عددا من مكاتب ودوائر ومؤسسات حكومية.
وأكد البري، أن الحملة التي تم تدشينها اليوم تحملت تكلفتها الإدارة المحلية وستستمر ثلاثة أيام متواصلة.
يأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الإدارة المحلية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
حضر التدشين الدكتور عبدالرب المفلحي مدير مكتب الصحة والأخ عارف ياسين رئيس لجنة الخدمات بالمديرية والأخ أميل فريد مدير قسم النظافة والأخ محمد عيدروس مدير مكتب النقل والأخ نبيل أبو بكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والأخ أحمد ثروت جيزاني رئيس مبادرة شباب كلنا عدن.

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