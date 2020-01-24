عدن.. تركيب محول حقل بئر أحمد المائي

4 مايو / متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، انتهاء فرقها الهندسية من أعمال تركيب المحول الخاص بحقول مياة بئر أحمد، في العاصمة عدن.

وانتهت الفرق الهندسية من أعمال الربط الكهربائي لخطي التغذية 33 كيلو فولت وتركيب المحول، وسط استمرار عملية تركيب مفتاح ١١ كيلو فولت، استعدادا لتشغيل حقل بئر أحمد المائي.

وتهدف أعمال التطوير إلى زيادة معدلات ضخ المياه من حقل بئر أحمد المائي، دون إنقطاع، وعدم استخدام المولدات الكهربائية إلا في الحالات الطارئة القصوى، والتخفيف من استهلاك مادة الديزل.