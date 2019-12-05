عدن : تسليم موقع لحفر آبار جديدة للمياه في البساتين بمديرية دارسعد

سلمت السلطة المحلية بمديرية دارسعد في العاصمة عدن أمس الموقع الخاص بمشروع حفر ثلاثة آبار مياه جديدة في جعولة بمنطقة البساتين والذي تنفذه المؤسسة العامة للمياه بتمويل من المفوضية السامية للاجئين .

وخلال التسليم أطلع مدير عام المديرية محمد عبدالكريم جباري برفقة ممثلين عن المفوضية ومؤسسة المياه على آخر الترتيبات التي تقوم بها مؤسسة المياه لبدء العمل في المشروع الذي يشمل حفر ثلاثة آبار في منطقة جعولة بالإضافة إلى إقامة خزان برجي بسعة 100ألف لتر مكعب ؛ وذلك لتغذية منطقة البساتين والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب .

كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي في المنطقة بكلفة 4 ملايين و500 ألف دولار .

إلى ذلك قام مدير عام مديرية دارسعد ” جباري ” بجولة تفقدية في بعض أحياء الجهة الغربية من المديرية ؛ حيث استمع من الأهالي إلى أهم المشكلات التي تواجههم في الجانب الخدمي ووجه الجهات المختصة بمعالجتها .

* من سماح القيسي