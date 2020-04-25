اليمن العربي

عدن .. تظاهرات في المعلا والتواهي بسبب إنقطاعات الكهرباء

25 أبريل، 2020
0

تظاهرات العشرات من أبناء وسكان مديريتي المعلا والتواهي بالعاصمة عدن، اليوم السبت، على خلفية إنقطاعات التيار الكهربائي التي باتت تستمر لساعات .

 

وعبر المتظاهرون الذين طافوا الشوارع الرئيسية في المديريتين عن رفضهم للوضع المتردي الذي وصلت إليه العاصمة عدن جراء إهمال الحكومة الشرعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك .. مطالبين بسرعة تحسين الأوضاع وخاصة خدمة الكهرباء التي تدهورت خلال الأيام الماضية .

 

ويتواصل تدهور خدمة الكهرباء في العاصمة عدن منذ أيام بسبب قلة الوقود وخروج بعض المحطات عن الخدمة وتوقف الأخرى لعدم دفع المستحقات المالية الخاصة بها .

# عدن
# .
# العاصمة عدن
# تظاهرات
# المالية
# الكهرباء
# الحكومة
# شهر رمضان
# العاصمة

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إنقطاعات الكهرباء المعلا بسبب تظاهرات عدن في والتواهي

إقرا أيضا

Photo of مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إنسانية وغذائية في عدن والمهرة

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إنسانية وغذائية في عدن والمهرة

25 أبريل، 2020
Photo of هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بشهر رمضان

هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بشهر رمضان

25 أبريل، 2020
Photo of "الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات لمتضررى السيول فى عدن

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات لمتضررى السيول فى عدن

25 أبريل، 2020
Photo of المؤسسة الاقتصادية توزع مواد إيوائية وغذائية لـ1000 أسرة متضررة بعدن

المؤسسة الاقتصادية توزع مواد إيوائية وغذائية لـ1000 أسرة متضررة بعدن

25 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق