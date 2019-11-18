تحديث نت

عدن : تفكيك عبوة ناسفة في جولة القاهرة بالشيخ عثمان

تحديث نت تحديث نت منذ دقيقة واحدة
0 أقل من دقيقة

الإثنين – 18 نوفمبر 2019 – الساعة 10:34 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن/تحديث نت/خاص:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن، فجر اليوم الإثنين، من نزع وتفكيك عبوة ناسفة بمديرية الشيخ عثمان.

وأفادت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية قامت بتأمين محيط منطقة جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان بعد عثورها على العبوة الناسفة.
وأضافت المصادر، أن العبوة الناسفة وضعت بالقرب من الطريق العام وذلك لاستهداف القوات الأمنية التي كانت تتحرك بالقرب من المنطقة.

ياتي هذا بعد ان تمكنت قوات الحزام الامني من احكام قبضتها الامنية على مديرية دارسعد واعتقال عدد من المطلوبين امنياً.

الوسوم
القاهرة بالشيخ تفكيك جولة عبوة عثمان عدن في ناسفة
تحديث نت

تحديث نت

مقالات ذات صلة

Photo of مدير عام المنصورة يحضر بطولة العاب القوى للتعليم الاساسي بنات

مدير عام المنصورة يحضر بطولة العاب القوى للتعليم الاساسي بنات

منذ 32 دقيقة
Photo of ندوة بسيئون تحت عنوان "اتفاق الرياض".. وقفة إخاء ترسم آمال وطن

ندوة بسيئون تحت عنوان "اتفاق الرياض".. وقفة إخاء ترسم آمال وطن

منذ ساعتين
Photo of الحزام الامني يتمكن من تامين دارسعد ويلقي القبض على عدد من المخربين

الحزام الامني يتمكن من تامين دارسعد ويلقي القبض على عدد من المخربين

منذ ساعتين
Photo of ابين.. قوات الحزام ترفض الابقاء على المحافظ بمنصبه وتعتبره مخالفا لاتفاق الرياض

ابين.. قوات الحزام ترفض الابقاء على المحافظ بمنصبه وتعتبره مخالفا لاتفاق الرياض

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق