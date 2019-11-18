عدن : تفكيك عبوة ناسفة في جولة القاهرة بالشيخ عثمان

عدن/تحديث نت/خاص:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن، فجر اليوم الإثنين، من نزع وتفكيك عبوة ناسفة بمديرية الشيخ عثمان.

وأفادت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية قامت بتأمين محيط منطقة جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان بعد عثورها على العبوة الناسفة.

وأضافت المصادر، أن العبوة الناسفة وضعت بالقرب من الطريق العام وذلك لاستهداف القوات الأمنية التي كانت تتحرك بالقرب من المنطقة.

ياتي هذا بعد ان تمكنت قوات الحزام الامني من احكام قبضتها الامنية على مديرية دارسعد واعتقال عدد من المطلوبين امنياً.