عدن تايم

عدن تمضي يوما صعبا في غرة رمضان

25 أبريل، 2020
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أمضى أهالي مدينة عدن، يوم صعب في أول أيام الشهر الكريم، بسبب الانقطاع شبه المتواصل للكهرباء وازمة المياه في المدينة، بالإضافة إلى الحركة شبه الميته.

وفى نهار اليوم الرمضاني الاول خلت الشوارع واقفلت المحلات، وسط إقبال اقل من المعتاد على المساجد.

ومازالت المدينة تعاني تداعيات كارثة الأمطار التي شهدتها خلال الأيام الماضية وتسببت بحدوث وفيات وغرق مئات المنازل، فيما لازال اكوام الاتربة وبحيرات مياه الأمطار في الشوارع.

وكانت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تبادل الاتهامات امس، حيث حملت الأولى الأخير مسئولية عدم السماح لها بالعودة إلى المدينة في هذا الظرف، فيما رد الانتقالي بأن الحكومة لم تلتزم بالبنود الموقع عليها في اتفاق الرياض، مشترطا عودة قياداته إلى عدن.

وتعالت الأصوات في عدن للمطالبة باقالة محافظ المدينة احمد ربيع، و القيادات الفاسدة في الادارات المحلية، وسط غياب اي تحرك ملموس من قبلها لانتشال الأوضاع رغم اهدارها مبالغ تصل لمليارات الريالات.

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